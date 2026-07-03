Cinco detenidos por el robo, desguace y comercialización de vehículos y autopartes robadas

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de San Martín, a cargo del doctor Emiliano Ramón Canicoba, ordenó 14 allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de cinco hombres y una mujer, entre ellos el líder de la banda. En los operativos se secuestraron ocho rodados con numeraciones adulteradas, una motocicleta con pedido de secuestro activo, patentes apócrifas, cuños y maquinas de grabado de cristales, sellos falsos de la DNRPA y un arsenal tecnológico compuesto por computadoras y 16 teléfonos celulares de alta gama. Los detenidos quedaron alojados en dependencias de la fuerza federal bajo las imputaciones de falsificación o adulteración de documento público, encubrimiento agravado y violación a la Ley 5.761 de desarmado de automotores.