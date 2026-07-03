Cinco detenidos por el robo, desguace y comercialización de vehículos y autopartes robadas

La organización era coordinada por dos reclusos y liderada por un hombre con prisión domiciliaria en el Partido de la Costa. Secuestraron nueve vehículos, patentes apócrifas, computadoras y 16 celulares de alta gama.
Cinco detenidos y el secuestro de nueve vehículos, patentes apócrifas, computadoras y 16 celulares de alta gama fue el resultado de una investigación liderada por la División Delitos contra el Automotor de la Policía Federal Argentina (PFA), que permitió desarticular una compleja estructura delictiva dedicada al robo, desguace y comercialización de vehículos y autopartes de origen ilícito. La organización utilizaba perfiles falsos en la plataforma Marketplace de Facebook para ofrecer los rodados y repuestos a precios considerablemente inferiores a los del mercado. Era coordinada por dos reclusos y liderada por un hombre con prisión domiciliaria en el Partido de la Costa.
La pesquisa judicial comenzó en abril a partir de ciberpatrullajes preventivos en entornos digitales. Con el avance de las tareas de campo y las escuchas telefónicas, los detectives determinaron que los rodados comercializados provenían de asaltos a mano armada perpetrados en distintas localidades del conurbano bonaerense.
El entrecruzamiento de datos reveló que la cúpula de la banda estaba coordinada por dos reclusos que cumplen condena en el Servicio Penitenciario Bonaerense: uno alojado en la Unidad Penal 40 de Ingeniero Budge (Lomas de Zamora) y el otro en la Unidad 23 de Florencio Varela. Ambos utilizaban telefonía celular no autorizada desde sus pabellones para captar compradores y coordinar la logística de las entregas.
Por su parte, el jefe máximo de la organización dirigía las operaciones desde un inmueble frente al mar La Lucila del Mar, donde gozaba del beneficio de prisión domiciliaria por una causa previa de "Asociación ilícita", monitoreado mediante una tobillera electrónica. La red criminal contaba además con una imprenta clandestina para falsificar licencias de conducir y cédulas verdes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automóvil (DNRPA), y disponía de depósitos ocultos en Lomas de Zamora, Avellaneda, La Matanza y Esteban Echeverría.
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de San Martín, a cargo del doctor Emiliano Ramón Canicoba, ordenó 14 allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de cinco hombres y una mujer, entre ellos el líder de la banda. En los operativos se secuestraron ocho rodados con numeraciones adulteradas, una motocicleta con pedido de secuestro activo, patentes apócrifas, cuños y maquinas de grabado de cristales, sellos falsos de la DNRPA y un arsenal tecnológico compuesto por computadoras y 16 teléfonos celulares de alta gama. Los detenidos quedaron alojados en dependencias de la fuerza federal bajo las imputaciones de falsificación o adulteración de documento público, encubrimiento agravado y violación a la Ley 5.761 de desarmado de automotores.
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