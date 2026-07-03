Encuentro a 50 años de la Masacre de San Patricio

"Que no haya odio en nuestro corazón", pidió, "pero sí que haya búsqueda de la verdad, y que podamos beber en esta fuente de vida. Fueron cinco hombres que se jugaron por un evangelio abierto a la realidad, un evangelio que transformara a la sociedad, un evangelio que abría las puertas de la Iglesia para todos". Y agregó: "No mataron a uno de ellos, mataron una comunidad que anunciaba un evangelio que cuestionaba la violencia, que cuestionaba los horrores que en aquel tiempo se vivía en el país, y lo hacían desde su fe en Jesucristo, no desde una ideología política, esto es lo que tenemos que rescatar como valor y dejar que hoy sean luz y vida para nosotros".