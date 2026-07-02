La Scaloneta interrumpió las clases en el Colegio Regina de Calzada

El grito de asombro se transformó rápidamente en una mezcla de aplausos, saltos y lágrimas de pura felicidad. Para los alumnos, ver a sus ídolos, esos mismos que los hicieron gritar y abrazarse frente al televisor, hablando directamente con ellos, haciendo parte de su intimidad en la concentración, fue un sueño hecho realidad. Lejos de la distancia que suele imponer la fama, los campeones del mundo demostraron una vez más su calidez. Escucharon las preguntas de los chicos, compartieron risas, recibieron el aliento incondicional de los alumnos y se tomaron el tiempo de conectarse desde el corazón con el colegio. La emoción traspasó la pantalla, uniendo el búnker de la Selección con el patio de la escuela en un solo abrazo celeste y blanco.