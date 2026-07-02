La Scaloneta interrumpió las clases en el Colegio Regina de Calzada

Alumnos y docentes de la institución vivieron una jornada cargada de lágrimas, risas y emoción al recibir una videollamada de Nicolás Tagliafico y los campeones del mundo en plena concentración.
Hay días que quedan guardados para siempre en la memoria, de esos que se transforman en anécdotas que se contarán durante toda la vida. Eso fue lo que vivieron los chicos y docentes del Colegio Regina de Rafael Calzada cuando la rutina escolar se vio interrumpida por la magia de la Selección Argentina. Directo desde la concentración previa al partido frente a Cabo Verde, la pantalla se encendió y, del otro lado, apareció Nicolás Tagliafico -quien nació en la ciudad del partido de Almirante Brown el 31 de agosto de 1992 y jugó de manera amateur en el Club Atlético Social y Deportivo Rafael Calzada- acompañado por los jugadores de la Scaloneta.
El grito de asombro se transformó rápidamente en una mezcla de aplausos, saltos y lágrimas de pura felicidad. Para los alumnos, ver a sus ídolos, esos mismos que los hicieron gritar y abrazarse frente al televisor, hablando directamente con ellos, haciendo parte de su intimidad en la concentración, fue un sueño hecho realidad. Lejos de la distancia que suele imponer la fama, los campeones del mundo demostraron una vez más su calidez. Escucharon las preguntas de los chicos, compartieron risas, recibieron el aliento incondicional de los alumnos y se tomaron el tiempo de conectarse desde el corazón con el colegio. La emoción traspasó la pantalla, uniendo el búnker de la Selección con el patio de la escuela en un solo abrazo celeste y blanco.
La videollamada reafirma que la Scaloneta trasciende por completo los noventa minutos de la cancha. No es solo fútbol; es la capacidad de seguir inspirando, de sembrar ilusión en los más chicos y de recordarles que los grandes sueños, a veces, están a solo una llamada de distancia. Para el Colegio Regina, la jornada no terminó con el timbre de salida; se transformó en un recuerdo imborrable que los alumnos llevarán para siempre grabado en el corazón.
comentar