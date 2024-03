El Gasolero lo quiere pasar a nafta en el Sur

Un triunfo, esa es la única diferencia entre ambos elencos. Esos tres puntos que El Celeste le arrancó a Almagro en el Beranger son la distancia más real entre dos elencos que no la vienen pasando bien. Los patagónicos no solo no lograron ganar un partido, sino que además marcaron un solo gol en lo que va de la Primera Nacional.

Por eso, el DT del Celeste quiere llegar a Chubut y atacar desde el minuto cero. Para ello, volvería a la formación 4-3-3, buscando vértigo y presión en la zona baja del local, para forzar el error.

En el caso de los de Madryn, vienen de echar a Gastón Esmerado del banco de los suplentes y con Leandro Gracian como DT consiguieron sumar un punto en el Oeste ante Morón. El ex ayudante de campo de Boca Juniors no tiene equipo confirmado, pero se estima que serán los mismos once que la semana pasada.

Los de Turdera siguen siendo una incógnita. "Frontini va cambiando partido a partido", aseguró Lucas Baldunciel, uno de los que tiene serias chances de ser parte del once inicial. Como él, tendrían un lugar asegurado Juan Francisco Rago, Agustín Sosa, Juan Frías, Brian Sánchez y Facundo Kruger. El resto es un interrogante que se resolverá cuando el equipo salga a la cancha. Sobre todo, los centrales, ya que ni Jorge Scolari, ni Juan Pablo Segovia lograron conformar al DT y a la hinchada.