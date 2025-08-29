Hombre que baleó a mecánico de Temperley fue condenado a 6 años de prisión

La sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 2, en el marco de un juicio abreviado, recayó sobre Federico Gastón Benítez, procesado por el delito de "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa".

En tanto, por el delito de tentativa de homicidio aún resta juzgar a Rodrigo Ezequiel Pifano, otro de los acusados de participar del hecho ocurrido en la puerta del taller mecánico de Micheli, sito en la calle Iriarte al 1600. Aún no fue fijada la fecha.

De acuerdo a las imágenes registradas por cámaras de vigilancia de la zona, que fueron claves para el caso, el mecánico se encontraba junto a un amigo reparando un vehículo, cuando salió a la calle para atender a las dos personas que habían llegado en moto. Ambos llevaban casco y se detuvieron en la puerta del lugar, justo detrás de un tráiler que estaba estacionado.

Cuando Micheli se acercó para hablarles y se acomodó sobre el trailer, el acompañante, que ya había descendido y estaba parado detrás del vehículo, sacó un arma y le disparó en la cabeza. Luego, ambos huyeron a toda velocidad.

A causa del balazo, el hombre cayó desplomado sobre el trailer. Gracias a la asistencia de y la rápida reacción de su amigo, lograron trasladarlo de urgencia al Hospital del Bicentenario de Monte Grande, donde le salvaron la vida.