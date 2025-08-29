Más de 5 mil docentes participan del 9° Congreso de Educación de Brown

La apertura, que se realizó en el auditorio de la Iglesia Cristo para Todos de Adrogué, estuvo a cargo de Daniel Brailovsky, docente e investigador y del subsecretario de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE), Pablo Urquiza.

El encuentro contó con la presencia del intendente Mariano Cascallares, de la directora provincial de Educación Superior, Marisa Gori; el director de DIEGEP, Javier Ranaldi; el rector de la UNaB, Pablo Domenechini, y el vicerrector, Facundo Nejamkis; entre otras autoridades provinciales y municipales.

Luego, las actividades del Congreso se trasladaron a la Casa Municipal de la Cultura, donde se contará con disertaciones de destacados especialistas como Dora Barrancos, Silvina Gvirtz, Ruth Harf, María Victoria Abregú, Adrián Pagani, Liliana Maltz, Néstor Zorzoli y Sandra Sánchez, entre otros.

La convocatoria general alcanzó un nivel de participación récord: la apertura reunió a 1.700 inscriptos, teniendo un total de casi 12 mil personas anotadas para todas las propuestas educativas.

"En Almirante Brown la educación es nuestra bandera, por eso desde el año 2016 creamos 54 establecimientos educativos de todos los niveles, además de la querida Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB). Este Congreso, que se realiza cada año, es una herramienta más que ponemos al servicio de nuestros vecinos para formarse y ampliar conocimientos", subrayó Cascallares.

Cabe destacar que esta importante iniciativa -que se lleva adelante cada año- fue declarada por el Concejo Deliberante local de "Interés Municipal", al igual que la Provincia de Buenos Aires que lo declaró de "Interés Educativo", reconociendo la importancia de la actividad para toda la comunidad.

Durante el acto inaugural estuvieron presentes, además, la inspectora jefa regional, María Inés Centurión; la inspectora jefa distrital, Mónica Vázquez; la secretaria de Asuntos Docentes, Juliana Schindler; y la secretaria de Jefatura DIEGEP, Griselda Osana; y directivos de institutos locales como Gladys Fernández (ISFDyT N° 53), Karina Espinoza (ISFT N° 232), Roxana Catanzaro (Instituto El Salvador), Pablo Candia (FODEHUM), Verónica Díaz Benavente (CPAC N° 1) y Vanina Cascardo (CIIE).