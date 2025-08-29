"Gol y relato del siglo", homenaje al mejor tanto en la historia de los mundiales

El mismo tendrá lugar, desde las 19, en el Teatro del Municipio, ubicado en Manuel Castro 262, con una propuesta que combinará charla, música, artes visuales, literatura y solidaridad. La entrada es libre y gratuita.

El momento central será una charla homenaje a carga de tres referentes muy ligados a la figura de Diego: el periodista Víctor Hugo Morales, quien inmortalizó con su relato aquel gol frente a Inglaterra; el preparador físico Fernando Signorini, quien acompañó al astro durante gran parte de su carrera; y el periodista y escritor Alejandro Apo, referente de la narración futbolera en la Argentina.

La programación incluirá música en vivo con la participación de Guille Beresñak, Nachito Rock, Kako Sablich y el DJ D10r, quienes pondrán ritmo a la noche dedicada al 10. Además, se inaugurará una muestra de artes visuales con obras inspiradas en Maradona, a carga de artistas de diferentes lenguajes y técnicas, entre ellos Boido, Nora Basilio, Pablo Falbi, Jorge Gionco, Pinto Pilusos, Juan Francisco Masabeu y el colectivo La pelota siempre al 10.

La jornada también contará con la presentación del cortometraje "CAM1L0", una producción de Matemedia dirigida por Luis Gagnolo y Facundo Martínez, y con la exposición del libro "El Diego: de niño carente a mito", de Carlos Tolosa, que repasa la vida del ídolo desde sus orígenes en Villa Fiorito hasta su consagración como mito global.

En paralelo, se impulsará una colecta solidaria de juguetes destinada a los niños de la Escuela Primaria 63 de Fiorito, la misma institución a la que asistió Maradona en su infancia.