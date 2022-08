Insaurralde inauguró el Mercado de Lomas junto a Alberto y Kicillof

“Estamos poniendo en marcha este Mercado de Lomas, que constituye un paso clave en el camino de adecuar los precios con los ingresos de la gente. Nadie se desarrolla en una sociedad que no se desarrolla. Nosotros tenemos que hacer no solo que nuestra gente coma, sino que se alimente. No tenemos que producir chatarra sino buenos alimentos. Por eso valoro tanto este proyecto que involucra a los pequeños productores comprometidos con su trabajo y con el país”, subrayó Alberto y agregó: “El valor de la unidad, no solo de un frente político sino de toda la Argentina, es muy importante, porque es lo que nos permite lograr estas transformaciones. En política no todos somos lo mismo, hay quienes piensan que el mercado está para resolver problemas de la sociedad y hay quienes pensamos que es el Estado el que debe estar presente al servicio de la gente”.

Por su parte, Kicillof señaló: “Donde el mercado no llega, tiene que estar el Estado. Por eso la virtud de este Mercado es que junta directamente al que produce y al que consume, eliminando la especulación. Desde la provincia de Buenos Aires estamos comprometidos a acompañar las políticas nacionales e instrumentar este tipo de herramientas que no solo benefician a las familias sino a los pequeños y medianos productores que también son víctimas de quienes especulan. Vamos a contribuir todos juntos a cuidar la mesa de las y los bonaerenses”.

“Debemos garantizar la comida en la mesa de cada uno de los argentinos. Bajar los precios forma parte de nuestro contrato electoral, es una deuda que tenemos con nuestros votantes y con todos los argentinos. Y por eso estamos hoy inaugurando este Mercado de Lomas donde habrá alimentos y productos esenciales a precios populares y luego dos etapas de 10 mercados más cada una en todo el Conurbano. Debemos conjugar, desde la producción y el comercio, una política de precios razonables y, al mismo tiempo, impulsar, el estado, las empresas y organizaciones de la sociedad civil, el ambientalismo popular, como lo venimos haciendo en la Provincia con Axel (Kicillof) y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar”, resaltó en tanto Martín Insaurralde y añadió: “Celebro el trabajo en conjunto con el gobierno nacional, la Provincia y los municipios. Este logro es posible gracias a la decisión política de nuestro gobierno pero también gracias a los miles de productores, empresarios y comerciantes solidarios y no especuladores que sí le tienden la mano a la Argentina. Juntos tenemos la fuerza necesaria para ir hacia adelante”.

En el Mercado de Lomas, que funcionará desde ahora dentro del predio de la terminal de Puente La Noria (Presidente Perón 5400, Fiorito), productores locales, que trabajan en el Mercado Central y de la Unión de Trabajadores de la Tierra tendrán puestos de carnicería, verdulería, fiambrería, pollería, pescadería, panadería, productos secos y artículos de limpieza que costarán un 20% menos que los Precios Cuidados, como parte de las condiciones que fija el Municipio dado que no se abona alquiler ni servicios y se subvencionan parte de los costos.

Además, se firmaron convenios con los respectivos intendentes para abrir mercados similares en los siguientes municipios: Almirante Brown (Juan José Fabiani), Florencio Varela (Andrés Watson), Morón (Lucas Ghi), San Martín (Fernando Moreira), Quilmes (Mayra Mendoza), Escobar (Carlos Ramil), Malvinas Argentinas (Noelia Correa), Ensenada (Mario Secco), Avellaneda (Alejo Chornobroff) y Merlo (Karina Menéndez).

El nuevo Mercado de Lomas, construido conjuntamente por el Municipio, el gobierno de la Nación y la Provincia, constituye una acción directa para combatir la inflación ya que los vecinos podrán comprar alimentos de calidad a precios razonables y, a su vez, generar nuevos puestos de trabajo. En este sentido, su puesta en marcha beneficiará a más de 800 mil personas que a diario utilizan la Terminal.

También estuvieron presentes el ministro del Interior de la Nación, Eduardo Wado de Pedro; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la titular del PAMI, Luana Volnovich; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín; la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar; ministros, ministras, legisladores y legisladoras, intendentes e intendentas.