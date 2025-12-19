La Bomba de Tiempo y Chala Rasta también estarán en la fiesta de "Navidad en Comunidad"

El encuentro, que busca fortalecer los lazos comunitarios y promover la solidaridad entre vecinos, contará con los shows en vivo de estas bandas. A lo largo del festival, además, se desarrollará una colecta de juguetes destinada a chicos de instituciones locales, en el marco de la campaña solidaria impulsada por Compartir Lomas. El Municipio invita a todas las familias a acercar un juguete nuevo o en buen estado para ser donado en estas fiestas.

"La propuesta forma parte del calendario de celebraciones de fin de año con las que Lomas de Zamora reafirma su compromiso con la integración social, el acceso a la cultura y el trabajo conjunto con la comunidad. Esperamos a todos los vecinos y vecinas para compartir una tarde especial en familia", señalaron desde la comuna.

Por otra parte, el martes de 17 a 20, Papá Noel, los duendes y artistas locales visitarán 9 plazas y parques municipales de manera simultánea. Los vecinos podrán encontrarlos en la Plaza Grigera; en el Parque Caaguazú, de San José (Caaguazú y El Trébol); Parque de Llavallol (Santa Catalina 302); Plaza Sargento Cabral, de Centenario (Amsterdan y Filardi) y en la plaza Santa Marta, del barrio homónimo (Intendente Tavano 1602).

Además, estarán en el Parque Diego Maradona, de Fiorito (Recondo 1200); en el Parque de Santa Catalina (Soldado Britto y Pedraza) y en la Plaza Turner, de Ingeniero Budge (Cipolletti y Claudio de Alas).