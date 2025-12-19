Vecinos y deportistas de Brown compartieron el cierre anual de actividades

En ese marco, también, se disputaron las finales del Torneo Regional de Vóley, que contaron con la participación de más de 800 jugadores y jugadoras de clubes e instituciones de la región, entre ellos el Club Castelli, Círculo Social Longchamps, Sociedad Italiana de Glew, Atlético Longchamps, Independiente de Burzaco, Club Güemes, Claypole, 13 de Julio, Brown de Adrogué, Ateneo de Calzada y el Club Pueyrredón, entre otros.

El intendente interino browniano, Juan Fabiani, y el diputado bonaerense Mariano Cascallares compartieron parte del encuentro, donde mantuvieron diálogos con el presidente del Continente Americano Gran Master, Osvaldo Ríos Rivero, a quien se le entregó la ordenanza municipal que declara de interés municipal su trayectoria deportiva.

En el mismo acto, Cascallares fue distinguido con el título honorífico de Cuarto Dan ITF, el máximo reconocimiento internacional otorgado a autoridades gubernamentales. "Seguimos fortaleciendo el deporte como una herramienta de inclusión y encuentro, acercando propuestas gratuitas para que más chicos y chicas puedan desarrollarse", sostuvo Cascallares, al tiempo que Juan Fabiani remarcó que "este cierre anual refleja el trabajo sostenido que venimos realizando durante todo el año".

Desde el equipo municipal también destacaron el histórico logro de este año, cuando el distrito se ubicó en el segundo lugar del podio de los Juegos Bonaerenses 2025 disputados en la ciudad de Mar del Plata durante el pasado mes de octubre.

Por otra parte, la comuna informó que se llevó a cabo la entrega de trofeos y medallas a los 1.411 jugadores y a las instituciones que participaron en el torneo de la Liga Municipal de Fútbol 5 categoría infantil. El multitudinario acto se realizó en el Polideportivo de Ministro Rivadavia y fue encabezado por el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y contó con la participación del titular del Instituto Municipal de Deporte, Mauricio Gómez; el director general de Deporte, Juan Crupi; y la coordinadora de Clubes de Barrio, Maura González.

En ese marco, durante la jornada se entregaron trofeos de Bronce, Plata y Oro a los clubes participantes en cada una de las siete categorías. Los clubes premiados con la copa Bronce fueron Malvinas Argentinas, Estrella Argentina, Primera Junta, Defensores de Glew Dorado, Lomas de Burzaco, Independiente de Almirante Brown y Sociedad Italiana.

En la categoría Plata recibieron premios San Martín, Defensores de Glew Negro, Acción y Progreso, 09 de Julio Almafuerte, La Espiga, Libertad Don Orione y 12 de Octubre. Finalmente, los clubes que se llevaron la copa Oro fueron C.A. Colegiales, Juniors Don Orione, 2 de Enero, La Cumbre, 15 de Enero, Gorriti y Ministro Rivadavia.