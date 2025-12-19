El Municipio de Lomas celebró el cierre de año junto a 90 centros de jubilados

En la jornada se destacó el rol comunitario de las personas mayores. Hubo shows musicales de folklore y una presentación especial de la orquesta Ensamble Sur.
Shows en vivo, música y baile se disfrutaron en el encuentro de fin de año que el Municipio de Lomas de Zamora llevó adelante junto a más de 150 dirigentes que representan a 90 centros de jubilados del distrito. La celebración contó con las actuaciones de los hermanos Mansilla y del Ensamble Sur, una destacada orquesta integrada por personas ciegas.
La Jefa de Gabinete municipal, Sol Tischik, compartió la jornada con los asistentes y destacó el compromiso de la gestión local con la tercera edad. Al respecto, señaló: "En Lomas creemos en el valor del encuentro y en el bienestar de los adultos mayores. Eso es lo que quisimos regalarle a estas vecinas y vecinos de fierro que siempre dan una mano, construyen red y piensan en la felicidad común". Asimismo, Tischik sostuvo que esta mirada es el eje central de la visión que impulsa el intendente Federico Otermín bajo el concepto del Gobierno de la Comunidad. "No habría Gobierno de la Comunidad si ustedes no estuvieran comprometidos, participando, sosteniendo", resaltó.
Desde la comuna destacaron que con este tipo de iniciativas continúan promoviendo una vida activa y saludable para las personas mayores. "El acompañamiento constante a los centros de jubilados y pensionados resulta fundamental, ya que estas instituciones funcionan como espacios de contención y participación que convocan diariamente a centenares de vecinos y vecinas en todo el distrito", subrayaron.
