El Municipio de Lomas celebró el cierre de año junto a 90 centros de jubilados

La Jefa de Gabinete municipal, Sol Tischik, compartió la jornada con los asistentes y destacó el compromiso de la gestión local con la tercera edad. Al respecto, señaló: "En Lomas creemos en el valor del encuentro y en el bienestar de los adultos mayores. Eso es lo que quisimos regalarle a estas vecinas y vecinos de fierro que siempre dan una mano, construyen red y piensan en la felicidad común". Asimismo, Tischik sostuvo que esta mirada es el eje central de la visión que impulsa el intendente Federico Otermín bajo el concepto del Gobierno de la Comunidad. "No habría Gobierno de la Comunidad si ustedes no estuvieran comprometidos, participando, sosteniendo", resaltó.

Desde la comuna destacaron que con este tipo de iniciativas continúan promoviendo una vida activa y saludable para las personas mayores. "El acompañamiento constante a los centros de jubilados y pensionados resulta fundamental, ya que estas instituciones funcionan como espacios de contención y participación que convocan diariamente a centenares de vecinos y vecinas en todo el distrito", subrayaron.