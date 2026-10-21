Más de 300 deportistas y artistas de Almirante Brown, en la final de los Juegos Bonaerenses

Un aspecto saliente de la nómina local es la inclusión de 100 atletas en la categoría de Personas con Discapacidad, quienes compiten en natación, atletismo, Bonaerenses en carrera, boccia, básquet y fútbol intelectual. Al respecto, el diputado provincial Mariano Cascallares remarcó: "El Municipio de Almirante Brown cuenta con cien atletas con discapacidad, una cifra récord que refleja el crecimiento y la inclusión en el deporte local". El antecedente inmediato del distrito en la competencia provincial registra un histórico podio general al consagrarse subcampeón tras obtener 61 medallas (36 de oro, 16 de plata y 9 de bronce), desempeño que la delegación busca revalidar en las distintas sedes marplatenses hasta el cierre del viernes.