Más de 300 deportistas y artistas de Almirante Brown, en la final de los Juegos Bonaerenses

El diputado provincial Cascallares destacó que el municipio cuenta "con cien atletas con discapacidad, una cifra récord que refleja el crecimiento y la inclusión en el deporte local".
Una delegación integrada por 310 deportistas y artistas de Almirante Brown participa en Mar del Plata en la etapa final de la 35ta. edición de los Juegos Bonaerenses 2026, certamen que se desarrolla hasta el viernes en esa ciudad. La integran representantes de las categorías Juveniles, Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y disciplinas Culturales.
La representación local compite en 21 disciplinas deportivas y 8 expresiones culturales, surgidas tras las fases clasificatorias en las que participaron más de 12 mil vecinos del distrito a lo largo del año. En la categoría Juveniles, el Municipio tiene presencia en patín, taekwondo, gimnasia artística, natación, rugby, atletismo, ajedrez, Bonaerenses en carrera y deportes trasplantados. Y Adultos Mayores en bochas, sapo, coreografía, newcom, natación y carrera; mientras que el área de Cultura contará con participantes en solista vocal, danza teatro, teatro, stand up, tango, malambo, videominuto y cuento.
Un aspecto saliente de la nómina local es la inclusión de 100 atletas en la categoría de Personas con Discapacidad, quienes compiten en natación, atletismo, Bonaerenses en carrera, boccia, básquet y fútbol intelectual. Al respecto, el diputado provincial Mariano Cascallares remarcó: "El Municipio de Almirante Brown cuenta con cien atletas con discapacidad, una cifra récord que refleja el crecimiento y la inclusión en el deporte local". El antecedente inmediato del distrito en la competencia provincial registra un histórico podio general al consagrarse subcampeón tras obtener 61 medallas (36 de oro, 16 de plata y 9 de bronce), desempeño que la delegación busca revalidar en las distintas sedes marplatenses hasta el cierre del viernes.