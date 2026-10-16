Autoridades del Municipio de Almirante Brown entregaron certificados a los empleados comunales que completaron el Programa de Formación para Mentores Municipales, que duró ocho semanas para brindar herramientas técnicas y optimizar el funcionamiento de la administración pública local. En el acto en el palacio municipal estuvieron el diputado provincial Mariano Cascallares; el intendente interino, Juan Fabiani; la jefa de Gabinete, Paula Eichel; autoridades del Instituto y el Consejo Municipal de las Juventudes, y representantes de la Red de Gobernanza para Argentina, entidad con la cual la comuna firmó un convenio de cooperación para articular el dictado de la propuesta.