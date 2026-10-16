El diputado provincial Cascallares señaló que "la formación permanente nos permite fortalecer los equipos, incorporar nuevas herramientas y mejorar las respuestas que brindamos a nuestros vecinos".
Autoridades del Municipio de Almirante Brown entregaron certificados a los empleados comunales que completaron el Programa de Formación para Mentores Municipales, que duró ocho semanas para brindar herramientas técnicas y optimizar el funcionamiento de la administración pública local. En el acto en el palacio municipal estuvieron el diputado provincial Mariano Cascallares; el intendente interino, Juan Fabiani; la jefa de Gabinete, Paula Eichel; autoridades del Instituto y el Consejo Municipal de las Juventudes, y representantes de la Red de Gobernanza para Argentina, entidad con la cual la comuna firmó un convenio de cooperación para articular el dictado de la propuesta.
Durante la cursada, se combinaron instancias teóricas con el análisis de casos prácticos en temáticas vinculadas al liderazgo, la planificación estratégica, la integridad institucional, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el uso de tecnologías aplicadas a la organización laboral. Respecto al impacto de la iniciativa, Cascallares remarcó: "Es muy importante seguir generando oportunidades de capacitación para nuestros trabajadores y trabajadoras municipales, porque la formación permanente nos permite fortalecer los equipos, incorporar nuevas herramientas y mejorar las respuestas que brindamos a nuestros vecinos".
Tras la finalización del módulo teórico-práctico, el proyecto iniciará su etapa de diagnóstico. En La nueva fase, los agentes diplomados aplicarán lo aprendido en sus respectivas áreas, con el propósito de auditar procesos de trabajo, evaluar fortalezas y diseñar propuestas de mejora operativa. De la actividad participaron también el presidente del Instituto de Desarrollo e Investigación de Auditoría y Gestión, Aníbal Kolhuber; el líder de proyecto de la Red de Gobernanza, Marcelo Tricárico; y el secretario general de Almirante Brown, Alan Grin, entre otros.
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