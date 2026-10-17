Otermín: "Lo que hicieron con Perón ahora lo están haciendo con Cristina"

Durante su discurso, Otermín trazó un puente político y temporal con el presente: “La historia es la lucha entre los pueblos y aquellos que se creen los dueños del país; a Perón lo encarcelaron porque representaba los intereses de los trabajadores y lo mismo hace hoy el poder con Cristina. Lo que hicieron con Perón, ahora lo están haciendo con Cristina, ¿está claro o tenemos que hacer un dibujito? Hay que defender a la compañera Cristina porque eso es defender a Perón, eso es defender a Evita, eso es defender a Néstor, y a todos los mártires del peronismo. Es un mensaje muy peligroso dejar sola a una dirigenta que logró torcer el curso de la historia”.

Otermín además afirmó que “cada uno de nosotros, juntos, tenemos que plantear juntos la liberación de Cristina como algo absolutamente fundamental para poder construir esa Argentina que planteaba Perón, y atentos con esto, porque uno puede entender que a grandes empresas le moleste que se plantee la liberación de Cristina, pero bajo ningún punto de vista, a ningún compañero, a ninguna compañera, le puede molestar eso”.

“Así como los compañeros y las compañeras en esa etapa de proscripción decían nada sin Perón, hoy somos muchísimos lo que decimos, nada sin Cristina", sentenció.

El jefe comunal local también remarcó la importancia estratégica del rumbo federal: “Nosotros lo planteamos siempre en cada una de las reuniones: respetamos profundamente a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, piensen lo que piensen, pero lo que marcamos es algo central, que es que las grandes transformaciones se dan cuando el gobierno nacional es peronista. Por más que nos esforcemos, por más que le pongamos buena onda, por más que trabajemos todo el tiempo, el bienestar de nuestro pueblo llega cuando en la Casa Rosada hay un compañero o una compañera peronista que gobierna para las mayorías”.

Al profundizar sobre la raíz histórica del distrito, Otermín evocó las jornadas fundacionales del peronismo: “Cuando Scalabrini Ortiz habló por primera vez del subsuelo de la patria sublevada, relataba cómo brotaban los trabajadores desde distintos lugares, y en particular desde Lomas de Zamora: somos parte de un pueblo que tiene la fuerza para protagonizar la historia grande”.

Por su parte, Daniela Vilar abrió los discursos en su rol de anfitriona reivindicando los principios doctrinarios: “Lealtad a nuestra doctrina, lealtad a nuestra historia, lealtad a Perón, a Evita, a Néstor y a todos los compañeros que dieron la vida por esta Patria liberada. Lealtad a nuestras convicciones, lealtad a nuestro compromiso con el pueblo, lealtad a nuestra base y a nuestra identidad, lealtad a lo que somos y nos define”.

En su intervención, la titular del PJ local convocó a la militancia para los próximos debates partidarios y al traslado hacia la sede porteña: “Preparémonos porque el 17 de noviembre vamos a hacer nuestro Congreso, nuestro plenario justicialista, y vamos a estar todos ahí debatiendo largo y tendido. Están floreciendo las unidades básicas, se están moviendo las discusiones y nos estamos encontrando para construir el peronismo que desde Lomas de Zamora va a salir a conquistar la patria. Después de celebrar juntos acá, nos vamos a San José 1111 a festejar el Día de la Lealtad con nuestra querida compañera Cristina”.

A su turno, el senador nacional Eduardo Wado de Pedro puso el acento en la fuerza de la organización popular y la defensa del proyecto nacional: “El peronismo cobra toda su fuerza en la militancia; hace 81 años el pueblo adquirió una conciencia fundamental para ser libres. El Día de la Lealtad tiene que ser un día de reflexión para cumplir el objetivo que nos demanda la historia: Cristina entregó su vida por nuestros trabajadores, por el movimiento nacional peronista, y tiene que ser libre. Tenemos la experiencia de dirigentes con coraje y un modelo de país donde el 50% del PBI estaba en el bolsillo de los trabajadores; somos parte de una generación con la convicción y la fuerza para que el peronismo vuelva a gobernar a favor del pueblo”.