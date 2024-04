Tristán Suárez apunta a cambiar el rumbo ante Estudiantes de Buenos Aires

El Lechero no pasa por su mejor momento en la Zona A de la Primera Nacional y va camino a una campaña como la del torneo anterior, pero aún con dificultades no pierden la esperanza y van por la recuperación, por lo que así lo remarcó en Sólo Ascenso: "En este momento estamos en un bache, como le puede pasar a cualquier equipo a lo largo del campeonato. Hay que seguir trabajando día a día que, así, las cosas van a salir y estaremos mejor, no tengo dudas".

Acerca del próximo compromiso frente al Pincha de Caseros, Negro indicó: "Sabemos que es un equipo durísimo, pero ya estamos mentalizados en poder sumar de local. Corregiremos esta semana y prepararemos el partido".