ABB despliega soluciones innovadoras en Oil & Gas 2025

La empresa exhibe, en el marco del stand “Pabellón Suizo” de la Cámara de Comercio Suizo Argentina, el portafolio de soluciones avanzadas de sus unidades de negocio: Electrification (EL), Motion (MO), Process Automation – Energy Industries (PAEN) y Process Automation Measurement & Analytics (PAMA), diseñadas para acelerar la transición hacia un modelo energético más sostenible, seguro y eficiente.

“En ABB trabajamos para que la industria energética pueda llevar su productividad más allá, de forma sustentable, apoyando a nuestros clientes en la descarbonización y en el uso más eficiente de los recursos. Nuestras soluciones digitales y de automatización permiten que las operaciones de petróleo y gas sean más limpias, más ágiles y más seguras”, destacó Hernán Kavaliauskas, CMT & Local Division Manager de Energy Industries en ABB.

Stand ABB

Con más de 50 años de experiencia, ABB es un socio estratégico para la industria del petróleo y gas, ofreciendo soluciones de electrificación, automatización y digitalización en toda la cadena de valor. Sus sistemas avanzados permiten operaciones más seguras, eficientes y sostenibles, alineadas con los objetivos de transición energética.

Los asistentes podrán acceder a un espacio interactivo con asesoramiento especializado de expertos, donde podrán conocer soluciones que mejoran la eficiencia y competitividad de la industria del petróleo y el gas:

- Electrification (EL): soluciones eléctricas integrales que abarcan desde la distribución inteligente de energía, subestaciones modulares y sistemas de protección, hasta plataformas digitales para la gestión energética en tiempo real. Su portafolio incluye tecnologías de Smart Power, Distribution Solutions, Energy Management y Building Automation, diseñadas para garantizar una infraestructura eléctrica segura, inteligente y sostenible.

- Motion (MO): motores y variadores de velocidad que incrementan la eficiencia y reducen el consumo energético.

- Process Automation – Energy Industries (PAEN): plataformas digitales y sistemas avanzados de control que optimizan procesos industriales, impulsando productividad, la eficiencia energética y la sostenibilidad. Measurement & Analytics (PAMA): tecnologías de medición y analítica que garantizan precisión, confiabilidad y seguridad en entornos exigentes.

Desde su división PA Energy Industries, acompaña a las compañías de petróleo y gas en su transición hacia modelos más eficientes y sostenibles, integrando automatización, analítica avanzada y soluciones digitales que optimizan la producción, mejoran la seguridad, reducen costos y contribuyen a la descarbonización del sector energético.

Sostenibilidad y compromiso global

El enfoque en sostenibilidad se alinea con su estrategia global “Engineered To Outrun – leaner and cleaner”, que impulsa la reducción de emisiones y la eficiencia energética. A nivel global, la compañía ya logró reducir en un 78% sus propias emisiones de Gases de Efecto Invernadero (alcance 1 y 2) respecto de 2019 y, a través de sus soluciones, ha contribuido a evitar 66 millones de toneladas de emisiones de CO.

Por su parte, en la región de Sudamérica, recientemente inauguró su Centro de Servicio y Entrenamiento Tecnológico Regional en el predio industrial porteño de Espacios Estrella, donde clientes y partners pueden capacitarse, realizar pruebas y ver demostraciones de soluciones de modo “hands-on” en todas sus unidades de negocios. Con este espacio, la compañía refuerza su rol como aliado estratégico para impulsar eficiencia, sostenibilidad e innovación en la industria y el futuro energético de Argentina y la región.