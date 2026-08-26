¿Adiós a los celulares? Elon Musk reveló cuándo quedarán obsoletos

Ese modelo podría desaparecer si la inteligencia artificial logra comprender directamente qué necesita cada persona. En lugar de navegar entre íconos y menús, el usuario simplemente realizaría una petición y la IA se ocuparía del resto.

Según la visión del magnate, los sistemas de inteligencia artificial alojados en servidores remotos trabajarían de manera permanente con la IA incorporada al dispositivo. Esa conexión permitiría generar contenido visual, sonoro e interactivo prácticamente en tiempo real.

Un dispositivo más simple y conectado a la nube

La propuesta también modificaría el concepto actual de smartphone. El aparato dejaría de concentrar buena parte del procesamiento y pasaría a funcionar como una terminal conectada a sistemas de inteligencia artificial mucho más potentes.

Musk sostuvo que la IA podría generar aquello que el usuario solicite e incluso anticiparse a sus necesidades. De esta manera, la experiencia dejaría de estar determinada por las aplicaciones disponibles y pasaría a depender de la capacidad del sistema para interpretar cada pedido.

El empresario también imagina un escenario en el que Android y iOS dejen de ser el centro de la experiencia móvil. En su lugar aparecería una interacción mucho más directa con la inteligencia artificial, sin la fragmentación que caracteriza actualmente al mercado.

¿Los celulares realmente desaparecerán?

La predicción de Musk no significa necesariamente que los teléfonos físicos dejarán de existir en 2030. Su planteo apunta principalmente a que el smartphone tradicional podría quedar obsoleto frente a nuevas formas de interacción con la tecnología.

Los teléfonos inteligentes podrían transformarse por completo con el avance de la inteligencia artificial.

El cambio dependerá de numerosos factores, entre ellos el desarrollo de la inteligencia artificial, la conectividad, la autonomía de los dispositivos y la aceptación de los usuarios. También será necesario que estas tecnologías alcancen un nivel de confiabilidad suficiente para reemplazar muchas de las funciones que hoy realizan las personas mediante aplicaciones.

Por ahora, la fecha de 2030 o 2031 es una proyección de Musk y no un pronóstico tecnológico confirmado. Sin embargo, su planteo refleja una tendencia que ya comenzó: cada vez más servicios incorporan inteligencia artificial para reemplazar interfaces tradicionales y simplificar la relación entre las personas y los dispositivos.