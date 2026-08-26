¿Adiós a los celulares? Elon Musk reveló cuándo quedarán obsoletos

El magnate tecnológico aseguró que la inteligencia artificial cambiará por completo la forma de comunicarnos y hará obsoletos los smartphones.
Musk no imagina que los teléfonos simplemente desaparezcan para ser reemplazados por otro smartphone más avanzado. Su visión apunta a un dispositivo mucho más sencillo, que funcione principalmente como una interfaz entre el usuario y sistemas de inteligencia artificial.
En ese escenario, la pantalla y el audio seguirían siendo importantes, pero el equipo ya no dependería de un sistema operativo tradicional ni de una gran cantidad de aplicaciones. La mayor parte de las tareas serían realizadas por modelos de inteligencia artificial, capaces de interpretar las órdenes de cada persona y generar respuestas en tiempo real.
El empresario definió al futuro teléfono como una especie de “nodo periférico para la inferencia de IA con conexiones inalámbricas”. Es decir, el aparato físico tendría un papel secundario frente a la capacidad de procesamiento de la inteligencia artificial.
Uno de los principales cambios planteados por Musk está relacionado con la forma en que se accede actualmente a los servicios digitales. Hoy, para realizar una tarea, el usuario debe buscar una aplicación, abrirla y elegir entre diferentes opciones.
Ese modelo podría desaparecer si la inteligencia artificial logra comprender directamente qué necesita cada persona. En lugar de navegar entre íconos y menús, el usuario simplemente realizaría una petición y la IA se ocuparía del resto.
Según la visión del magnate, los sistemas de inteligencia artificial alojados en servidores remotos trabajarían de manera permanente con la IA incorporada al dispositivo. Esa conexión permitiría generar contenido visual, sonoro e interactivo prácticamente en tiempo real.
La propuesta también modificaría el concepto actual de smartphone. El aparato dejaría de concentrar buena parte del procesamiento y pasaría a funcionar como una terminal conectada a sistemas de inteligencia artificial mucho más potentes.
Musk sostuvo que la IA podría generar aquello que el usuario solicite e incluso anticiparse a sus necesidades. De esta manera, la experiencia dejaría de estar determinada por las aplicaciones disponibles y pasaría a depender de la capacidad del sistema para interpretar cada pedido.
El empresario también imagina un escenario en el que Android y iOS dejen de ser el centro de la experiencia móvil. En su lugar aparecería una interacción mucho más directa con la inteligencia artificial, sin la fragmentación que caracteriza actualmente al mercado.
La predicción de Musk no significa necesariamente que los teléfonos físicos dejarán de existir en 2030. Su planteo apunta principalmente a que el smartphone tradicional podría quedar obsoleto frente a nuevas formas de interacción con la tecnología.
El cambio dependerá de numerosos factores, entre ellos el desarrollo de la inteligencia artificial, la conectividad, la autonomía de los dispositivos y la aceptación de los usuarios. También será necesario que estas tecnologías alcancen un nivel de confiabilidad suficiente para reemplazar muchas de las funciones que hoy realizan las personas mediante aplicaciones.
Por ahora, la fecha de 2030 o 2031 es una proyección de Musk y no un pronóstico tecnológico confirmado. Sin embargo, su planteo refleja una tendencia que ya comenzó: cada vez más servicios incorporan inteligencia artificial para reemplazar interfaces tradicionales y simplificar la relación entre las personas y los dispositivos.