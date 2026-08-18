La Ciudad refuerza el control para atacar la mafia de los celulares robados

A partir del decreto, se crea un registro de trazabilidad de las actividades de reparación y comercialización de celulares usados; se declara transitoriamente la emergencia de la actividad; se intensifican las medidas de control y fiscalización y se suspenden las habilitaciones para realizar la actividad en determinados puntos de la Ciudad considerados como “Zonas de Alta Criticidad”.

Se terminó la mafia de los celulares robados.



Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Que quede claro, el que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa.



En… pic.twitter.com/UzNVzhEXYG — Jorge Macri (@jorgemacri) August 18, 2026

Las medidas de La Ciudad

Se declara por 90 días corridos la emergencia de la actividad de comercialización y reparación de celulares usados en toda la Ciudad.

Se refuerza la fiscalización y control mientras se completa la implementación de las nuevas medidas de registro y control previstas en el decreto 295/26.

Durante ese período, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Seguridad adoptarán medidas extraordinarias para el ejercicio de la actividad y llevarán adelante operativos coordinados de control de comercios y ámbitos que presenten mayores indicadores de riesgo.

La AGC implementará procedimientos extraordinarios de fiscalización destinados a verificar la legítima compra o tenencia de los celulares, partes y repuestos y clausurará los comercios que no lo acrediten. Los locales tendrán que acreditar el origen legítimo de los equipos en venta o reparación.

Se determinan “Zonas de Alta Criticidad” basadas en la concentración territorial de delitos e infracciones vinculadas con la actividad, secuestros y recuperos de equipos, denuncias e investigaciones, resultados de operativos, concentración de establecimientos y antecedentes de incumplimientos.

Primeras zonas de intervención: Retiro–Microcentro, Balvanera–Once, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo.

Durante la vigencia de la emergencia, dentro de esas zonas se suspenderán el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones de actividad económica, las transmisiones por transferencia y las ampliaciones de rubro o superficie destinadas a la comercialización o reparación de celulares usados.

En conjunto, las medidas conforman un esquema escalonado: control reforzado inmediato durante la emergencia, intervención en los barrios focalizada en las áreas críticas y, como régimen permanente, un sistema de registro y trazabilidad que permita identificar establecimientos, equipos y operaciones y dificultar la incorporación de celulares robados al circuito comercial formal.

Y se suman al plan de ordenamiento urbano implementado por el Gobierno de Jorge Macri desde diciembre 2023, con el desalojo de 670 cuadras de manteros que ocupaban parques, plazas y veredas comerciales; los operativos de control en los límites de la Ciudad y de saturación en los grandes centros de transporte; la recuperación de más de 900 propiedades usurpadas que fueron devueltas a sus dueños y el control estricto sobre las nuevas construcciones en barrios y villas como la 31 y La Carbonilla.