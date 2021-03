Y si bien en un principio se dijo que el nuevo mapa del título del impostor desarrollado por Inner Sloth solo estaría disponible para los que juegan en computadora y rumores decían que los que descargaron la app por la Play Store o la App Store tendrían que pagar por el mapa, lo cierto es que la nueva actualización de Among Us será gratuita en todas las plataformas del videojuego.

“En un esfuerzo por seguir siendo lo más transparentes posible con nuestro proceso, queríamos compartir exactamente lo que hemos estado haciendo y por qué las cosas han tardado más de lo que queríamos”, explicaron los desarrolladores desde un comunicado oficial.

Además los responsables del título explicaron que desde el 31 de marzo el contenido estará disponible desde la web y tiendas oficiales.

Among Us anuncio redes.JPG Among Us: Cuándo y cómo bajar el nuevo mapa

Entre las novedades que llegarán al nuevo mapa en la aplicación de Inner Sloth se destaca la inclusión de nuevas tareas en los diferentes mapas. Acomodar el generador o simplemente pegar un cable de un color con otro ya era algo monótono para los miles de jugadores.

Además, en cada inicio de una partida, el usuario podrá elegir en que habitación del mapa iniciará el juego, junto con la integración de nuevos atuendos.

Cabe destacar que la demora del nuevo material al título del impostor está argumentada en la popularidad: los desarrolladores no esperaban esta desbordada cantidad de descargas y tuvieron que retomar sus puestos en este juego presentado en 2018, pero que alcanzó el éxito en plena pandemia.

Por tal motivo, el servidor de la app es muy obsoleto y se debieron hacer cosas manuales para que el programa permita la instalación correcta.