Lenovo presenta Legion Ultimate Support, el servicio de asistencia exclusivo para gamers

A diferencia de los servicios tradicionales, Legion Ultimate Support cuenta con características exclusivas que lo hacen aún más premium. La atención está a cargo de gamers reales, capacitados para resolver consultas técnicas, optimizar configuraciones de hardware y software, y brindar recomendaciones personalizadas para mejorar la experiencia del usuario. Además, conocen las dinámicas de los juegos y hablan el mismo idioma que la comunidad, por lo que detrás de cada comunicación, hay alguien que entiende las necesidades del usuario y lo acompaña de par a par.

Este servicio, pensado para acompañar tanto a jugadores casuales como a profesionales del e-sports, está disponible para todos los dispositivos Legion y LOQ, incluidas notebooks, torres y consolas Legion Go.

Principales beneficios de Legion Ultimate Support

Asistencia 24/6 en español con agentes especializados en gaming mediante líneas telefónicas, chat y eticket.

Diagnóstico avanzado para resolver problemas técnicos relacionados con hardware, software y actualizaciones.

Consejos personalizados sobre configuraciones y mejoras.

Acompañamiento para setup de juegos, ajustes de gráficos y recomendaciones de rendimiento dependiendo del caso.

Atención personalizada en domicilio con soporte exclusivo.

“Con Legion Ultimate Support damos un paso más en nuestra visión de ofrecer soluciones completas para la comunidad gamer. Este servicio brinda atención personalizada, rápida y especializada, diseñada para elevar el rendimiento y la experiencia de juego de nuestros usuarios”, señaló Martín Sanchez, Regional Gaming Product Manager & Gaming Lead de Lenovo.

Con esta iniciativa, Lenovo reafirma su compromiso con la innovación y el acompañamiento especializado para la creciente comunidad de jugadores.

Disponibilidad

Legion Ultimate Support ya está disponible en Argentina, incluído en los dispositivos Legion y LOQ. En caso de tener un dispositivo de estas líneas menor a 5 años de antigüedad, se puede contratar el servicio a través de Lenovo.com.