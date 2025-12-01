Tecnología |

Lenovo presenta Legion Ultimate Support, el servicio de asistencia exclusivo para gamers

Se trata del nuevo servicio diseñado específicamente para gamers que buscan maximizar el rendimiento de sus dispositivos y disfrutar de una experiencia de juego sin interrupciones.

Lenovo, marca líder en innovación tecnológica y referente en el universo gamer, presenta Legion Ultimate Support, el nuevo servicio diseñado específicamente para gamers que buscan maximizar el rendimiento de sus dispositivos y disfrutar de una experiencia de juego sin interrupciones.

A diferencia de los servicios tradicionales, Legion Ultimate Support cuenta con características exclusivas que lo hacen aún más premium. La atención está a cargo de gamers reales, capacitados para resolver consultas técnicas, optimizar configuraciones de hardware y software, y brindar recomendaciones personalizadas para mejorar la experiencia del usuario. Además, conocen las dinámicas de los juegos y hablan el mismo idioma que la comunidad, por lo que detrás de cada comunicación, hay alguien que entiende las necesidades del usuario y lo acompaña de par a par.

ADEMÁS: Lenovo y ShindeN se unen para potenciar el gaming móvil en Latinoamérica

Este servicio, pensado para acompañar tanto a jugadores casuales como a profesionales del e-sports, está disponible para todos los dispositivos Legion y LOQ, incluidas notebooks, torres y consolas Legion Go.

Principales beneficios de Legion Ultimate Support

  • Asistencia 24/6 en español con agentes especializados en gaming mediante líneas telefónicas, chat y eticket.
  • Diagnóstico avanzado para resolver problemas técnicos relacionados con hardware, software y actualizaciones.
  • Consejos personalizados sobre configuraciones y mejoras.
  • Acompañamiento para setup de juegos, ajustes de gráficos y recomendaciones de rendimiento dependiendo del caso.
  • Atención personalizada en domicilio con soporte exclusivo.

“Con Legion Ultimate Support damos un paso más en nuestra visión de ofrecer soluciones completas para la comunidad gamer. Este servicio brinda atención personalizada, rápida y especializada, diseñada para elevar el rendimiento y la experiencia de juego de nuestros usuarios”, señaló Martín Sanchez, Regional Gaming Product Manager & Gaming Lead de Lenovo.

Con esta iniciativa, Lenovo reafirma su compromiso con la innovación y el acompañamiento especializado para la creciente comunidad de jugadores.

Disponibilidad

Legion Ultimate Support ya está disponible en Argentina, incluído en los dispositivos Legion y LOQ. En caso de tener un dispositivo de estas líneas menor a 5 años de antigüedad, se puede contratar el servicio a través de Lenovo.com.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados