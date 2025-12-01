Lenovo presenta Legion Ultimate Support, el servicio de asistencia exclusivo para gamers

Se trata del nuevo servicio diseñado específicamente para gamers que buscan maximizar el rendimiento de sus dispositivos y disfrutar de una experiencia de juego sin interrupciones.
Lenovo, marca líder en innovación tecnológica y referente en el universo gamer, presenta Legion Ultimate Support, el nuevo servicio diseñado específicamente para gamers que buscan maximizar el rendimiento de sus dispositivos y disfrutar de una experiencia de juego sin interrupciones.
A diferencia de los servicios tradicionales, Legion Ultimate Support cuenta con características exclusivas que lo hacen aún más premium. La atención está a cargo de gamers reales, capacitados para resolver consultas técnicas, optimizar configuraciones de hardware y software, y brindar recomendaciones personalizadas para mejorar la experiencia del usuario. Además, conocen las dinámicas de los juegos y hablan el mismo idioma que la comunidad, por lo que detrás de cada comunicación, hay alguien que entiende las necesidades del usuario y lo acompaña de par a par.
Este servicio, pensado para acompañar tanto a jugadores casuales como a profesionales del e-sports, está disponible para todos los dispositivos Legion y LOQ, incluidas notebooks, torres y consolas Legion Go.
“Con Legion Ultimate Support damos un paso más en nuestra visión de ofrecer soluciones completas para la comunidad gamer. Este servicio brinda atención personalizada, rápida y especializada, diseñada para elevar el rendimiento y la experiencia de juego de nuestros usuarios”, señaló Martín Sanchez, Regional Gaming Product Manager & Gaming Lead de Lenovo.
Con esta iniciativa, Lenovo reafirma su compromiso con la innovación y el acompañamiento especializado para la creciente comunidad de jugadores.
Legion Ultimate Support ya está disponible en Argentina, incluído en los dispositivos Legion y LOQ. En caso de tener un dispositivo de estas líneas menor a 5 años de antigüedad, se puede contratar el servicio a través de Lenovo.com.