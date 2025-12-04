Motorola y Pantone presentan el Pantone Color of the Year 2026: Cloud Dancer

Como parte de la colaboración entre Motorola y Pantone, que ya lleva varios años, la marca se enorgullece de trabajar en conjunto un año más para llevar el Color del año a sus dispositivos, en este caso el tono PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Este año, Motorola llevará aún más lejos esta colaboración con la incorporación de su socio Swarovski, fusionando color y artesanía para crear un dispositivo que encarne la confianza tranquila y la expresión refinada.

Los cristales de Swarovski estarán presentes en el diseño, añadiendo un toque etéreo que permitirá que se libere la creatividad y que se profundice la concentración, devolviendo la calma a nuestros bolsillos, palmas y vidas digitales. El dispositivo de edición especial se presentará como una adición a The Brilliant Collection, un conjunto de dispositivos cuidadosamente seleccionados que se centran en la artesanía meticulosa y el lujo atemporal, que Motorola lanzó a principios de este año en colaboración con Swarovski.

“Estamos encantados de reunir a dos de nuestros mayores socios, Pantone y Swarovski, en este nuevo anuncio del Color del Año ”, afirmó Rubén Castaño, vicepresidente de Diseño, Marca y Experiencia del Consumidor de Motorola. “Cloud Dancer refleja un nuevo tipo de mentalidad de diseño, que celebra la simplicidad como una fortaleza. Representa un reseteo para los sentidos, un momento para reducir la velocidad y redescubrir el enfoque. Al suavizar nuestro entorno, dejamos espacio para lo que realmente importa. Ese mensaje cobra vida a través de nuestros diseños y filosofía”.

El Color del Año según Pantone y los cristales Swarovski, crearán no solo un teléfono, sino también un objeto de claridad y tranquila confianza, diseñado para vivir maravillosamente al ritmo de la vida moderna.

“En esta época de transformación, en la que estamos reimaginando nuestro futuro y nuestro lugar en el mundo, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer es un tono blanco discreto que ofrece una promesa de claridad”, afirmó Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute. “La cacofonía y el caos que nos rodean se han vuelto abrumadores, lo que hace más difícil escuchar y oír las voces de nuestro yo interior. Una declaración consciente de simplificación, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer mejora nuestra concentración, proporcionando una pausa y liberándonos de las distracciones de las influencias externas”.

Un nuevo dispositivo en el Color del Año según Pantone estará disponible próximamente en los mercados de América Latina. Para obtener más información, visita https://www.motorola.com.ar/. Para obtener información completa, ponte en contacto con tu representante de relaciones públicas local.