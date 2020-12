Android: cuáles apps que antes eran pagas, ahora son gratis

Entre ellas se destacan varios videojuegos, y diferentes tipos de editores de archivos, segmento por el cual tradicionalmente se debían desembolsar unos cuantos dólares "pesificados" para poder bajarlos al dispositivo móvil.

Expertos de la web especializada "Ando4All" realizaron un completo listado, separado por categorías, y a continuación te lo compartimos para que puedas contemplar opciones de aplicaciones para descargarlas sin costo a tu teléfono Android.

Android TV .jpeg Aplicaciones Android

Aplicaciones (herramientas) gratuitas: ZipNship – Share photos without loosing quality, Screen Draw Screenshot Pro, Entrenamientos en casa Gym Pro, Simple Quote Widget – Quote of the day widget, SUI File Explorer PRO, Rec Grabador de Audio PRO y Ejercicios de dolor de espalda (PRO).

Videojuegos gratis en Android: Vive o muere: Supervivencia Pro, Timing Hero VIP : Retro Fighting Action RPG, Stickman Ghost: Ninja Warrior Action Offline Game, Superhero Armor: City War – Robot Fighting Premium, Pocket World VIP: La isla de la exploración, Colonies PRO, Mine World :VIP, Dead Bunker 3: On a Surface y Terra Fighter 2 Pro.