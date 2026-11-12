Si el recibo de Apple está asociado a la cuenta de un familiar, únicamente esa persona puede cancelar la suscripción. Netflix también advierte que, cuando no aparece la opción de baja dentro de la cuenta, el servicio puede estar contratado a través de un tercero, como un operador de telefonía, y el trámite debe realizarse con esa empresa.

Spotify aplica un mecanismo similar: si no aparece la posibilidad de cambiar el plan, la suscripción puede estar vinculada a una compañía asociada, como un proveedor de telefonía móvil o de internet. En ese caso, la cancelación debe solicitarse directamente a través de ese intermediario.

Los pasos en cada servicio

En Netflix, el usuario debe ingresar a la página de gestión de la membresía, seleccionar “Cancelar” y confirmar la operación con “Finalizar cancelación”. La plataforma aclara que cerrar sesión o desinstalar la aplicación no interrumpe el cobro. Si todavía queda tiempo del período abonado, el servicio seguirá disponible hasta su vencimiento. También ofrece la posibilidad de pausar la membresía durante un mes, con un máximo de tres, aunque esa alternativa no está habilitada para el plan Básico ni para algunos medios de pago.

En Spotify, la baja se realiza desde la sección “Administrar tu plan”, donde hay que seleccionar “Cancelar suscripción”. La cuenta Premium mantiene sus beneficios hasta la siguiente fecha de cobro y después pasa automáticamente a la modalidad gratuita, sin perder las listas de reproducción ni la música guardada. Si la cancelación se hace durante una prueba gratuita, el cambio al servicio sin cargo es inmediato y no se puede reactivar ese período de prueba.

Para cancelar YouTube Premium, hay que tocar la foto de perfil, ingresar en “Membresías pagas”, seleccionar la suscripción y elegir “Continuar para cancelar”. Luego se debe indicar un motivo y confirmar con “Sí, cancelar”. Si el pago se procesa a través de Apple o Google Play, el trámite debe realizarse desde esas plataformas. Los beneficios de Premium se mantienen hasta el final del período de facturación.

Cuando cobra Apple o Google

En un iPhone o iPad, la cancelación se gestiona desde “Ajustes”. Allí hay que seleccionar el nombre del usuario, entrar en “Suscripciones”, elegir el servicio correspondiente y tocar “Cancelar suscripción”. Si el botón de cancelación no aparece o figura un aviso de vencimiento en rojo, significa que la suscripción ya está cancelada. En una Mac, el procedimiento comienza en la App Store, desde el nombre de usuario ubicado en la barra lateral.

En los dispositivos Android, hay que ingresar a las suscripciones de Google Play con la cuenta de Google utilizada para contratar el servicio, seleccionar la membresía y tocar “Cancelar suscripción”. Google advierte que desinstalar una aplicación no interrumpe los pagos. Una vez realizada la baja, el acceso continúa disponible durante el tiempo que ya fue abonado. Algunas aplicaciones también permiten pausar los pagos por períodos de entre una semana y tres meses.

Google Play establece una diferencia para los planes de pago en cuotas: una vez realizado el cobro, no es posible cancelar los pagos restantes del plan, aunque sí se puede evitar la renovación siguiente. Además, si una suscripción no aparece en la cuenta consultada, puede estar asociada a otro perfil de Google, por lo que es necesario revisar las distintas cuentas utilizadas en el dispositivo.