Una adolescente que planeó su funeral con IA abrió un frente judicial para Google

una adolescente planeó su muerte y funeral con la IA de Google (Foto ilustrativa)

La familia afirmó que la adolescente mantenía conversaciones con la IA desde una computadora entregada por su escuela. Aunque el establecimiento había restringido el acceso directo a los principales chatbots, Emma todavía podía utilizar Google Search, que incorpora funciones basadas en Gemini.

El 17 de marzo, un sistema de monitoreo escolar detectó un documento titulado «Funeral» y emitió una alerta. La institución notificó a los padres y, posteriormente, la madre ingresó a la cuenta escolar de la adolescente y observó que estaba escribiendo una carta de despedida. Su padre intervino para evitar que la situación avanzara.

Los abogados de la familia cuestionaron que las medidas de seguridad de Google fueran insuficientes y señalaron que la adolescente podía regresar repetidamente a las conversaciones con la inteligencia artificial pese a los mecanismos de protección de la plataforma.

Google confirmó que analiza las acusaciones y aseguró que el modo de I.A. de su buscador cuenta con mecanismos de protección frente a contenidos relacionados con autolesiones y posibles intentos de eludir las restricciones de seguridad. La familia, sin embargo, cuestionó la eficacia de esas herramientas y reclamó que la compañía responda por los daños que atribuye al uso de la tecnología.

Qué cambiará en las herramientas de inteligencia artificial de Google para las escuelas

La semana pasada, Google anunció modificaciones en las condiciones de acceso a sus herramientas de I.A para alumnos de primaria y secundaria. La decisión llegó después de las críticas por la incorporación de funciones de IA a sus servicios educativos, especialmente tras ampliar la disponibilidad de Gemini en Classroom.

Con los nuevos controles, Gemini, Gemini Notebook, Classroom y Google Search estarán desactivados por defecto en las cuentas escolares de los estudiantes. Los administradores de cada institución deberán habilitar expresamente las herramientas que quieran ofrecer a sus alumnos.

El alcance de la medida es significativo: más de 150 millones de estudiantes y docentes utilizan Google Classroom en todo el mundo, según datos difundidos por la compañía, mientras que las Chromebooks tienen una amplia presencia en las escuelas de Estados Unidos.