Nueva tecnología permite operar y programar robots industriales desde tablets y computadoras

Una nueva interfaz de seguridad amplía las posibilidades de interacción con robots y co-bots, y facilita tareas de programación, prueba y capacitación sin renunciar a los controles físicos que exige la operación manual.
ABB Robotics anunció una nueva interfaz que permite utilizar tablets y computadoras para operar, programar y monitorear robots industriales y colaborativos equipados con la plataforma de control OmniCore.
La novedad amplía las posibilidades de interacción con los sistemas robotizados y busca simplificar actividades como la programación, las pruebas y la capacitación para los profesionales que ya trabajan a diario con estos dispositivos.
Llamada E-Device, la interfaz combina el entorno digital que se usa para acceder a las funciones del robot con los controles físicos de seguridad necesarios para la operación manual. Así, una tablet o una computadora compatible puede utilizarse en distintas etapas del trabajo con el sistema robotizado, desde el desarrollo y la simulación de una aplicación hasta su implementación en el entorno industrial.
La propuesta acompaña uno de los desafíos que trae la expansión de la automatización, que es hacer más accesible la interacción con los equipos y reducir el tiempo que necesitan los profesionales para familiarizarse con distintos entornos de programación y operación.
Como la interfaz utiliza la misma experiencia de usuario de OmniCore, la lógica de interacción se mantiene consistente en todos los robots y co-bots equipados con la plataforma.
“Para las empresas industriales de todos los tamaños, incorporar robótica requiere evaluar tanto la aplicación como los recursos técnicos disponibles para implementarla y operarla. Por eso, simplificar la interacción con el robot es un aspecto relevante. E-Device permite utilizar un PC o una tablet compatible para operar, programar y monitorear robots con controladores OmniCore, con una interfaz de trabajo consistente. Esa continuidad puede facilitar la capacitación de los equipos y la incorporación de la tecnología a la rutina de producción”, afirma Adrián Covi, gerente de la Línea de Negocios Industries de ABB Robotics para el Cluster South America.
La interfaz también puede integrarse a las herramientas de programación de ABB Robotics. Con RobotStudio, el software de programación y simulación offline, una aplicación puede desarrollarse y probarse de manera virtual antes de llegar a la línea de producción. Por su parte, AppStudio permite crear pantallas específicas para determinadas aplicaciones sin necesidad de programar código.
En la práctica, un programa puede desarrollarse y simularse previamente en una computadora y, luego, el mismo dispositivo puede conectarse al sistema robotizado para apoyar las etapas de implementación y puesta en marcha. Esta continuidad entre el entorno virtual y el físico busca reducir los cambios de interfaz a lo largo del proceso.
El uso de dispositivos conectados suma además funcionalidades propias de las tablets y las computadoras. Entre ellas se encuentran el acceso en línea a manuales y otros materiales técnicos, y el uso de las cámaras de los propios dispositivos para registrar imágenes durante las tareas de diagnóstico, que pueden guardarse junto con el backup del equipo.
A pesar de la posibilidad de operar el sistema con dispositivos convencionales, los comandos relacionados con la seguridad permanecen integrados en una interfaz física dedicada. El E-Device cuenta con botón de parada de emergencia y llave de habilitación de tres posiciones, recursos necesarios para determinadas actividades de operación manual.
La interfaz cumple con los requisitos de la norma ISO 10218:2025, actualización del estándar internacional de seguridad para robots industriales y sistemas robotizados, y satisface los requisitos correspondientes de CE y UL.
La adopción de interfaces más flexibles forma parte de un movimiento más amplio de la robótica industrial para reducir las barreras entre programación, simulación y operación.
Además de la evolución de la capacidad de los propios robots, la forma en que técnicos, ingenieros y operadores interactúan con estos sistemas tiene un rol cada vez más relevante en la difusión de la automatización y en la formación de profesionales para trabajar con ella.
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