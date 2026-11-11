Nueva tecnología permite operar y programar robots industriales desde tablets y computadoras

Como la interfaz utiliza la misma experiencia de usuario de OmniCore, la lógica de interacción se mantiene consistente en todos los robots y co-bots equipados con la plataforma.

“Para las empresas industriales de todos los tamaños, incorporar robótica requiere evaluar tanto la aplicación como los recursos técnicos disponibles para implementarla y operarla. Por eso, simplificar la interacción con el robot es un aspecto relevante. E-Device permite utilizar un PC o una tablet compatible para operar, programar y monitorear robots con controladores OmniCore, con una interfaz de trabajo consistente. Esa continuidad puede facilitar la capacitación de los equipos y la incorporación de la tecnología a la rutina de producción”, afirma Adrián Covi, gerente de la Línea de Negocios Industries de ABB Robotics para el Cluster South America.

La interfaz también puede integrarse a las herramientas de programación de ABB Robotics. Con RobotStudio, el software de programación y simulación offline, una aplicación puede desarrollarse y probarse de manera virtual antes de llegar a la línea de producción. Por su parte, AppStudio permite crear pantallas específicas para determinadas aplicaciones sin necesidad de programar código.

En la práctica, un programa puede desarrollarse y simularse previamente en una computadora y, luego, el mismo dispositivo puede conectarse al sistema robotizado para apoyar las etapas de implementación y puesta en marcha. Esta continuidad entre el entorno virtual y el físico busca reducir los cambios de interfaz a lo largo del proceso.

El uso de dispositivos conectados suma además funcionalidades propias de las tablets y las computadoras. Entre ellas se encuentran el acceso en línea a manuales y otros materiales técnicos, y el uso de las cámaras de los propios dispositivos para registrar imágenes durante las tareas de diagnóstico, que pueden guardarse junto con el backup del equipo.

A pesar de la posibilidad de operar el sistema con dispositivos convencionales, los comandos relacionados con la seguridad permanecen integrados en una interfaz física dedicada. El E-Device cuenta con botón de parada de emergencia y llave de habilitación de tres posiciones, recursos necesarios para determinadas actividades de operación manual.

La interfaz cumple con los requisitos de la norma ISO 10218:2025, actualización del estándar internacional de seguridad para robots industriales y sistemas robotizados, y satisface los requisitos correspondientes de CE y UL.

La adopción de interfaces más flexibles forma parte de un movimiento más amplio de la robótica industrial para reducir las barreras entre programación, simulación y operación.

Además de la evolución de la capacidad de los propios robots, la forma en que técnicos, ingenieros y operadores interactúan con estos sistemas tiene un rol cada vez más relevante en la difusión de la automatización y en la formación de profesionales para trabajar con ella.