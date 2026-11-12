Renunció Jensen Huang, el CEO de Nvidia, tras el escándalo por sus romances y la presunta espía china

Qué pasó en Nvidia y por qué renunció Jensen Huang

La decisión se conoció después de una reunión del directorio que comenzó el miércoles y que tuvo como objetivo analizar el futuro del empresario al frente de la compañía. La conducción de Nvidia quedó bajo presión tras las publicaciones periodísticas sobre su vida personal y las sospechas de que podría haber sido el objetivo de una operación de inteligencia extranjera.

Finalmente, este jueves la empresa comunicó que Huang dejó sus cargos de presidente y director ejecutivo con efecto inmediato. El empresario tampoco continuará como integrante del consejo de administración, por lo que su salida implica un alejamiento completo de la conducción institucional.

La encargada de asumir provisoriamente será Colette Kress, quien forma parte de la alta dirección de Nvidia desde 2013 y hasta ahora se desempeñaba como directora financiera. La ejecutiva tendrá a su cargo la continuidad operativa y la relación con los inversores mientras el directorio define quién ocupará el puesto de manera permanente.

En un comunicado, Kress destacó el trabajo realizado por el fundador y aseguró que continuará construyendo sobre la estructura que desarrolló durante las últimas tres décadas. Sin embargo, la compañía todavía no anunció un sucesor definitivo, una situación que genera interrogantes debido al peso que Huang tenía en las decisiones estratégicas, comerciales y tecnológicas.

El empresario había reconocido ante sus empleados que le había sido infiel a su esposa con Alice Huang. Tras las primeras revelaciones, Nvidia puso en marcha una investigación independiente, a cargo de un comité de directores con asesoramiento legal externo, para determinar si su CEO pudo haber sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera.

Las dos mujeres que quedaron en el centro del escándalo

La primera mujer involucrada es Alice Huang, también conocida como Huang Le. Pese a compartir el apellido, no tiene parentesco con el empresario. Es una ejecutiva vinculada a Megaspeed, una compañía de computación en la nube con sede en Singapur y uno de los clientes importantes de Nvidia en el sudeste asiático.

La firma habría comprado procesadores de Nvidia por más de 4.800 millones de dólares durante los últimos dos años. Sin embargo, el interés de las autoridades estadounidenses sobre Megaspeed no se limita a su relación comercial: la empresa fue investigada ante las sospechas de que podría haber facilitado el acceso de clientes chinos a chips avanzados sujetos a restricciones de exportación.

El CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang; junto a Alice Huang la supuesta espía china

Los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que Alice Huang podría haber colaborado con organismos de espionaje chinos y que su acercamiento al fundador de Nvidia habría formado parte de una iniciativa para obtener información sobre la tecnología de la compañía. Un informe de inteligencia apuntó a que la empresaria podría haber sido reclutada para recopilar datos sobre Jensen Huang.

Según trascendió, Alice Huang estaría actualmente en Pekín, con conocimiento de las autoridades de seguridad chinas. El gobierno de Xi Jinping, por su parte, rechazó las acusaciones y las calificó de infundadas. Hasta el momento, no se presentó una conclusión pública que confirme que la empresaria haya realizado tareas de espionaje ni que se hayan filtrado secretos tecnológicos.

Pero el escándalo sumó un nuevo capítulo cuando The New York Times reveló que Huang también habría mantenido una relación extramatrimonial con Kimberly Powell, de 48 años, vicepresidenta de atención sanitaria de Nvidia.

Kimberly Powell, vicepresidenta de Nvidia, quedó en el centro del escándalo por su relación con Jensen Huang.

Según fuentes citadas por el diario estadounidense, el empresario, de 63 años, y Powell, también casada, fueron captados en una situación de cercanía afectiva en un hotel de San José, California, durante una conferencia de Nvidia realizada en marzo.

Powell ingresó en puestos directivos de la compañía y en 2016 fue ascendida a directora sénior de desarrollo de negocios de inteligencia artificial. A fines de 2017 asumió su cargo actual, desde el que supervisa programas vinculados con la aplicación de los procesadores de Nvidia en los sectores de educación superior y atención médica.

La segunda relación también generó cuestionamientos sobre las normas internas de la empresa, cuyo código de conducta establece que los empleados deben evitar situaciones que puedan generar conflictos de intereses, incluidas las relaciones personales. La compañía sostiene que investiga cualquier denuncia de conducta inapropiada.

El desplome de Nvidia en Wall Street y las consecuencias para el mercado

La renuncia de Huang provocó una fuerte reacción entre los inversores. Las acciones de Nvidia ya habían comenzado a retroceder después de conocerse las primeras revelaciones y profundizaron las pérdidas cuando trascendió que el directorio analizaba apartar al empresario.

En las operaciones posteriores al cierre del miércoles, los papeles llegaron a perder casi un 9%. Tras confirmarse la renuncia, el retroceso se extendió y alcanzó niveles cercanos al 10%, con registros de hasta el 13% durante la apertura, según los distintos momentos de las operaciones.

La caída representó una pérdida estimada de alrededor de 600.000 millones de dólares en valor de mercado, una cifra que refleja el peso de Nvidia dentro del sector tecnológico estadounidense. La compañía había alcanzado una valuación cercana a los cuatro billones de dólares y ocupa un lugar central en los principales índices bursátiles.

El impacto también se trasladó a otras empresas. Mientras competidores como AMD y Broadcom registraron avances en algunas operaciones extendidas, compañías vinculadas a la construcción y operación de centros de datos, como CoreWeave, sufrieron retrocesos.

La salida también afectó la fortuna personal de Huang. Según el ranking de multimillonarios de Forbes citado en las informaciones periodísticas, el empresario cayó al puesto 11, con un patrimonio estimado en 151.200 millones de dólares, después de quedar fuera de los primeros diez lugares.

La investigación por espionaje y la presión política en Estados Unidos

La controversia excedió rápidamente el ámbito empresarial y llegó al Congreso estadounidense. Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Chris Coons enviaron una carta a funcionarios de la administración de Donald Trump para solicitar que preservaran todos los documentos relacionados con las exportaciones de chips avanzados de Nvidia a China.

En la presentación también preguntaron si el Gobierno conocía las acusaciones contra Huang y si había tomado medidas frente a los posibles riesgos. La misiva estuvo dirigida al jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick.

A su vez, tres comités de la Cámara de Representantes habían solicitado explicaciones sobre los contactos del empresario y los protocolos de seguridad de Nvidia. El FBI también comenzó a examinar el caso, según confirmó el propio Trump.

El presidente estadounidense defendió públicamente al empresario y lo calificó como un hombre honorable. Además, manifestó su confianza en que Huang podría salir bien parado de la investigación, pese a las sospechas que rodean sus vínculos personales y comerciales.

El episodio tiene una dimensión geopolítica adicional porque Nvidia es una pieza central de la competencia tecnológica entre Washington y Pekín. Las restricciones estadounidenses sobre la exportación de procesadores avanzados buscan evitar que China acceda a componentes que podrían utilizarse en desarrollos militares y de inteligencia.

La investigación sobre Megaspeed también puso bajo la lupa los mecanismos utilizados para impedir que clientes chinos accedan a chips cuya comercialización está restringida. Por ahora, no existe una conclusión pública que determine que Nvidia haya incumplido las normas de exportación o que sus secretos comerciales hayan quedado comprometidos.

Qué puede pasar ahora con Nvidia y quién reemplazará a su fundador

La salida de Huang representa un desafío para Nvidia porque su figura estuvo estrechamente ligada al crecimiento de la empresa. Fundó la compañía en 1993 junto con Chris Malachowsky y Curtis Priem y condujo su transformación desde el negocio de las tarjetas gráficas para videojuegos hasta convertirse en un proveedor fundamental de infraestructura para inteligencia artificial.

Su influencia también se extendía a las relaciones con los principales clientes de computación en la nube, las decisiones sobre nuevos procesadores y la representación pública de la empresa. Por ese motivo, el directorio deberá garantizar que el cambio de conducción no afecte los planes comerciales ni el desarrollo de sus próximos productos.

Colette Kress tendrá una primera prueba importante el 17 de noviembre, cuando Nvidia tiene previsto presentar sus próximos resultados financieros. Los inversores buscarán precisiones sobre las previsiones de ingresos, la demanda de procesadores y la continuidad de los proyectos tecnológicos.

En paralelo, la compañía deberá avanzar en la búsqueda de un reemplazo permanente y determinar qué consecuencias tendrá la investigación interna sobre las relaciones personales y comerciales de su antiguo CEO.

Por ahora, Nvidia sostiene que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido sus secretos comerciales o la seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, la renuncia de Huang convirtió una controversia personal en una crisis de conducción para una de las empresas más importantes de la industria tecnológica mundial, en un momento clave de la disputa por el liderazgo de la inteligencia artificial.