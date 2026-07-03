Australia y Egipto se enfrentan desde las 15.00 y el ganador jugará con Argentina o Cabo Verde

El empate con Egipto dejó a Irán fuera del Mundial y ahora derivó en una demanda judicial.

El equipo africano depositará gran parte de sus esperanzas en Mohamed Salah, su principal figura y referente ofensivo, mientras que Australia intentará sostener la solidez colectiva que le permitió meterse entre los 32 mejores del torneo.

El historial entre ambas selecciones registra apenas dos enfrentamientos amistosos. Egipto ganó el más reciente, disputado en 2010, mientras que el otro terminó igualado en 1987. El duelo de este hoy marcará el primer cruce entre ambos en una Copa del Mundo.

Datos del partido

Hora: 15:00 hs

Terna arbitral:

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Carlos Barreiro y Nicolas Taran

4to: Sandro Schaerer

5to: Stephane de Almeida

VAR: Leodan Gonzalez

AVAR: Antonio Garcia

SVAR: Bastian Dankert

Estadio: Dallas

Formaciones confirmadas de los seleccionados

Selección de Australia

18 - Patrick Beach

16 - Aziz Behich

25 - Lucas Herrington

3 - Alessandro Circati

19 - Harry Souttar (c)

5 - Jordan Bos

22 Jackson Irvine

13 - Aidan O’Neill

8 - Connor Metcalfe

20 - Cristian Volpato

17 - Nestory Irankunda

DT: Tony Popovic.

Selección de Egipto