Australia y Egipto se enfrentan desde las 15.00 y el ganador jugará con Argentina o Cabo Verde

Ambos equipos buscarán conseguir un logro inédito, ya que ninguno logró superar una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo.
Australia y Egipto se enfrentarán este viernes en Dallas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 15:00 y definirá a uno de los clasificados a los octavos de final en una llave que también comparten Argentina y Cabo Verde.
Ambos seleccionados buscarán conseguir un logro inédito, ya que ninguno logró superar una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo. El ganador continuará su camino en el certamen y seguirá alimentando la ilusión de hacer historia. El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro principal del partido.
Australia, es el último representante que le queda a la confederación de Asia (a pesar de que territorialmente sea de Oceanía) en esta Copa del Mundo, finalizó segundo en el Grupo D por detrás de Estados Unidos. Inició su participación con un triunfo por 2-0 sobre Turquía, luego cayó por el mismo resultado frente al equipo anfitrión que dirige Mauricio Pochettino, y cerró la fase de grupos con un empate sin goles ante Paraguay, resultado que le permitió avanzar a la fase eliminatoria.
Egipto por su parte también terminó como escolta de su zona. El conjunto africano igualó 1-1 con Bélgica en el debut, venció 3-1 a Nueva Zelanda en la segunda fecha y selló su clasificación con otro empate 1-1 frente a Irán, quedando por detrás de los belgas únicamente por diferencia de gol.
El equipo africano depositará gran parte de sus esperanzas en Mohamed Salah, su principal figura y referente ofensivo, mientras que Australia intentará sostener la solidez colectiva que le permitió meterse entre los 32 mejores del torneo.
El historial entre ambas selecciones registra apenas dos enfrentamientos amistosos. Egipto ganó el más reciente, disputado en 2010, mientras que el otro terminó igualado en 1987. El duelo de este hoy marcará el primer cruce entre ambos en una Copa del Mundo.
Hora: 15:00 hs
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Carlos Barreiro y Nicolas Taran
4to: Sandro Schaerer
5to: Stephane de Almeida
VAR: Leodan Gonzalez
AVAR: Antonio Garcia
SVAR: Bastian Dankert
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