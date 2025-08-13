Camuzzi recibió el Premio Fortuna de Oro por ser la empresa con mejor performance de Argentina

El reconocimiento fue entregado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, durante una ceremonia que reunió a referentes del sector empresarial y político argentino.

“Este premio es un reconocimiento al esfuerzo colectivo de toda la compañía y un respaldo a la gestión que venimos impulsando para fortalecer el servicio y alcanzar una empresa sustentable”, expresó Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi Gas Inversora.

El directivo resaltó que la Revisión Tarifaria Quinquenal que se ha logrado concluir permitirá sumar a la red a más de 140 mil hogares que hoy dependen de energías más costosas e inseguras, como las garrafas. Asimismo, destacó que, a partir del reordenamiento del sector, se han podido retomar obras estratégicas como las que continuaban pendientes de finalización en la zona cordillerana, gracias al trabajo conjunto con las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut.

“Contar con un esquema tarifario previsible y acorde al costo real de la energía es clave para impulsar nuevas conexiones, potenciar el desarrollo productivo y garantizar un sistema energético sostenible”, subrayó.

Los Premios Fortuna están organizados por Revista Fortuna y Editorial Perfil, distinguen desde hace dos décadas a las mayores y mejores empresas de la Argentina en más de 15 categorías, además de entregar el Premio Fortuna de Oro a la compañía más destacada del año.

Con más de 30 años de trayectoria, Camuzzi es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos del volumen de energía que distribuye anualmente a sus usuarios, el alcance geográfico de sus operaciones y la extensión de su infraestructura.

La compañía presta servicio en las provincias de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego y abastece a más de 2.2 millones de usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Camuzzi trabaja diariamente para garantizar un servicio seguro, eficiente y de calidad, impulsando obras e inversiones que contribuyen al desarrollo económico y social de las regiones donde opera.