Lenovo presenta sus mejores ofertas del año en Cyber Monday 2025

Durante los días 3, 4 y 5 de noviembre, los usuarios podrán acceder a beneficios tales como hasta 45% off, envío gratis y cuotas sin interés en notebooks, tablets y productos premium
Lenovo se suma una vez más al Cyber Monday con ofertas exclusivas de hasta 45% de descuento, envío gratis y hasta 9 cuotas sin interés en una amplia selección de productos.
Durante los días 3, 4 y 5 de noviembre, los usuarios podrán acceder a oportunidades únicas tanto en el ecommerce oficial de la marca (Lenovo.com) como en los principales retailers del país, entre ellos Frávega, Cetrogar, OnCity, Naldo, La Anónima, Cencosud y Mercado Libre.
En esta edición, Lenovo ofrece descuentos en todas sus líneas de productos, con foco en notebooks de alto rendimiento y tablets versátiles, adaptadas a las necesidades de trabajo, estudio y entretenimiento.
Entre las notebooks destacadas se encuentra la IdeaPad Slim 3, una de las opciones más buscadas por su equilibrio entre rendimiento, diseño y portabilidad, disponibles con procesadores AMD Ryzen 3, Ryzen 7 o Intel Core i5. Este dispositivo se puede conseguir a una oferta especial con un 26% de descuento y envío gratis a todo el país.
Para quienes buscan un plus de potencia, las Lenovo LOQ Essential, con procesadores Intel Core i5 de 12ª generación y diseño gamer, ofrecen una experiencia fluida y de alto rendimiento, ideal tanto para jugar como para editar o crear contenido. También se encuentran disponibles con un 26% de descuento y envío gratis a todo el país.
Finalmente, la Yoga Slim 7, con procesadores Intel Core™ Ultra 5 y Ultra 7, representa la categoría premium del portfolio, con un diseño ultradelgado, batería de larga duración y capacidades potenciadas por inteligencia artificial. Este dispositivo se puede conseguir con un 20% de descuento y envío gratis a todo el país.
“Cyber Monday es una gran oportunidad para que los usuarios puedan acceder a equipos de última generación con beneficios únicos. Desde nuestras líneas de entrada hasta los productos premium, buscamos ofrecer opciones para cada necesidad, impulsando la productividad, la creatividad y el entretenimiento”, señaló Hernán Ciafardini, Brand Manager de Consumo para Argentina de Lenovo.
Con estas propuestas, Lenovo reafirma su compromiso con los consumidores, acercando opciones de productos innovadores y a precios accesibles que se adaptan a cada estilo de vida.
comentar