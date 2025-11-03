Lenovo presenta sus mejores ofertas del año en Cyber Monday 2025

Durante los días 3, 4 y 5 de noviembre, los usuarios podrán acceder a oportunidades únicas tanto en el ecommerce oficial de la marca (Lenovo.com) como en los principales retailers del país, entre ellos Frávega, Cetrogar, OnCity, Naldo, La Anónima, Cencosud y Mercado Libre.

image (2)

En esta edición, Lenovo ofrece descuentos en todas sus líneas de productos, con foco en notebooks de alto rendimiento y tablets versátiles, adaptadas a las necesidades de trabajo, estudio y entretenimiento.

Entre las notebooks destacadas se encuentra la IdeaPad Slim 3, una de las opciones más buscadas por su equilibrio entre rendimiento, diseño y portabilidad, disponibles con procesadores AMD Ryzen 3, Ryzen 7 o Intel Core i5. Este dispositivo se puede conseguir a una oferta especial con un 26% de descuento y envío gratis a todo el país.

Para quienes buscan un plus de potencia, las Lenovo LOQ Essential, con procesadores Intel Core i5 de 12ª generación y diseño gamer, ofrecen una experiencia fluida y de alto rendimiento, ideal tanto para jugar como para editar o crear contenido. También se encuentran disponibles con un 26% de descuento y envío gratis a todo el país.

Finalmente, la Yoga Slim 7, con procesadores Intel Core™ Ultra 5 y Ultra 7, representa la categoría premium del portfolio, con un diseño ultradelgado, batería de larga duración y capacidades potenciadas por inteligencia artificial. Este dispositivo se puede conseguir con un 20% de descuento y envío gratis a todo el país.

En el segmento de tablets, Lenovo ofrece tres modelos destacados con descuentos especiales:

Lenovo Tab M11 : uno de los best sellers de la marca, ideal para entretenimiento, clases o tareas cotidianas. Disponible con un 18% de descuento y envío gratis a todo el país.

: uno de los best sellers de la marca, ideal para entretenimiento, clases o tareas cotidianas. Lenovo Idea Tab Pro : una opción potente para quienes buscan combinar productividad y portabilidad. Disponible con un 18% de descuento y envío gratis a todo el país.

: una opción potente para quienes buscan combinar productividad y portabilidad. Yoga Tab Plus: con diseño premium, sonido envolvente JBL y pantalla 2K, ideal para disfrutar contenido multimedia. Disponible con un 15% de descuento y envío gratis a todo el país.

“Cyber Monday es una gran oportunidad para que los usuarios puedan acceder a equipos de última generación con beneficios únicos. Desde nuestras líneas de entrada hasta los productos premium, buscamos ofrecer opciones para cada necesidad, impulsando la productividad, la creatividad y el entretenimiento”, señaló Hernán Ciafardini, Brand Manager de Consumo para Argentina de Lenovo.

Con estas propuestas, Lenovo reafirma su compromiso con los consumidores, acercando opciones de productos innovadores y a precios accesibles que se adaptan a cada estilo de vida.