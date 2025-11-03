Tecnología |

Cyber Monday 2025: Motorola ofrece descuentos de hasta el 25% y hasta 18 cuotas sin interés

Del 3 al 5 de noviembre, llega una nueva edición del Cyber Monday Argentina 2025 y, una vez más Motorola ofrece promociones exclusivas para quienes quieran renovar su smartphone con la mejor tecnología, diseño y rendimiento.

Durante estos tres días, se podrá acceder a descuentos especiales y hasta 18 cuotas sin interés en todos los canales propios de Motorola tienda oficial, Motorola Flagship Stores y Motorola Store), y también a través de los principales operadores y retailers del país.

Los dispositivos destacados del Cyber Monday Motorola

motorola razr 60 ultra: el plegable más potente del mercado

Z motorola-razr-60-ultra-8-600x400

El motorola razr 60 ultra redefine la categoría de los teléfonos plegables con el chip Snapdragon® 8 Elite de 3nm, la pantalla interna pOLED de 7″ más grande de su categoría, y una pantalla externa de 4″, ideal para usar apps sin abrir el dispositivo.

  • Vidrio Gorilla Glass-Ceramic, 10 veces más resistente
  • Protección IP48 contra polvo y agua
  • Batería de 4700 mAh con carga rápida TurboPower™ 68W
  • Triple cámara de 50 MP, con Dolby Vision® y moto ai para optimización automática
  • Incorpora diseños y colores de lujo, como PANTONE Scarab®, en el material Alcantara®, PANTONE Mountain Trail® (madera auténtica, certificada por FSC) y PANTONE Rio Red, en un duradero acabado inspirado en cuero.

Precio: desde $1.999.999(antes $2.399.999) hasta en 18 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

motorola razr 60: potencia y diseño en formato compacto

motorola-razr-60-2.jpg

El motorola razr 60 viene con procesador MediaTek Dimensity 7400X y está preparado para mejorar el rendimiento de la IA. Su pantalla es una pOLED HDR10+ de 6,9″, mientras que la pantalla externa tiene una dimensión de 3,6″, ideal para acceder a apps rápidamente.

Al igual que su hermano mayor, el motorola razr 60 viene con una placa de bisagra reforzada con titanio, filtros de cepillos integrados y protección IP48 contra el polvo y el agua.

  • Batería de 4500 mAh con cargador 30W TurboPower incluido
  • Sistema de cámaras de 50MP + ultra gran angular de 13MP + selfie de 32MP
  • Este dispositivo se puede conseguir en dos colores: PANTONE Gibraltar Sea (inspirado en el nylon) y PANTONE Lightest Sky (acabado Acetato).

Precio: desde $999.999 (antes $1.399.999) hasta en 18 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

motorola edge 60: elegancia y resistencia extrema

motorola-edge-60-2.jpg

El motorola edge 60 destaca por su diseño quad-curved ultradelgado, pantalla pOLED 1.5K de 6,7″ y materiales certificados MIL-STD-810H, IP68/IP69 y Corning Gorilla Glass 7i.

  • Procesador MediaTek Dimensity 7300
  • Batería 5200 mAh con carga TurboPower 68W
  • Sistema fotográfico con sensor Sony LYTIA 700C, Pantone Validated y Pantone SkinTone. Junto al motorola edge 60 pro, son los únicos smartphones del mercado con esta doble validación
  • Colores: PANTONE Gibraltar Sea y Shamrock

Precio: desde $749.999(antes $849.999) hasta en 18 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

motorola edge 60 fusion: rendimiento y estilo equilibrado

motorola-edge-60-fusion.jpg

Al igual que sus hermanos, el motorola edge 60 fusion destaca por su diseño quad-curved ultradelgado, resolución 1.5K y materiales duraderos con certificaciones MIL-STD-810H, IP68/IP69 y Corning Gorilla Glass 7i, que ofrecen resistencia frente a caídas, agua, polvo y temperaturas extremas.

Brinda una experiencia visual y sonora superior con pantalla pOLED de 6,7” y sonido Dolby Atmos. Su procesador es el MediaTek Dimensity 7300 y está equipado con una batería de 5200mAh y cargador TurboPower™ de 68W.

  • Cámara principal Sony LYTIA™ 700C de 50 MP con estabilización óptica (OIS) y enfoque omnidireccional. Además, posee una lente gran angular y macro de 13 MP y su cámara frontal es de 32 MP
  • Disponible en colores PANTONE Slipstream, Zephyr y Amazonite

Precio: desde $649.999(antes $699.999) hasta en 18 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

moto g86 5G: durabilidad y alto rendimiento

moto-g86-5G (1)

El moto g86 5G cumple los exigentes estándares militares de durabilidad gracias al Corning® Gorilla® Glass 7i, que ofrece hasta 2 veces más resistencia a los rayones, y la clasificación IP68 e IP69 para una protección superior contra el polvo, la suciedad, la arena y el agua a alta presión.

Lleva pantalla pOLED 1.5K de 6,7″ y procesador MediaTek Dimensity 7300.

  • Cámara principal de 50 MP (Sony LYTIA™ 600), acompañada de un lente ultra gran angular de 8 MP que permite capturar escenas amplias, y un Macro Vision que es perfecto para los detalles más pequeños. Su cámara frontal para selfies es de 32 MP
  • Batería 5200 mAh y carga TurboPower 30W
  • Colores y materiales premium resistentes al desgaste

Precio: desde $569.999 (antes $599.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

moto g56 5G: entretenimiento y potencia al alcance

moto-g56-5G (2)

Al igual que su hermano, el moto g86 5G, el moto g56 5G también cumple con los exigentes estándares militares (MIL-STD-810H) de durabilidad y con las calificaciones IP68 e IP69.

  • Pantalla Full HD+ de 6,7″ con sonido Dolby Atmos para una experiencia audiovisual envolvente
  • Cámara principal Sony LYTIA 600 de 50 MP para fotos nítidas y detalladas
  • Batería de 5200 mAh con carga rápida TurboPower 30W
  • Procesador Dimensity 7060 con HyperEngine Gaming para un rendimiento ágil en juegos y multitarea

Precio: desde $459.999(antes $499.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

Otros modelos disponibles en promoción

  • moto g15 256 GB Precio: desde $299.999 (antes $319.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país
  • moto g15 128 GB – Precio: desde $249.999 (antes $279.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país
  • moto g05 128 GB – Precio: desde $219.999 (antes $249.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país
  • moto g05 64 GB – Precio: desde $189.999 (antes $219.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país
  • moto e15 (64 GB) Precio: desde $169.999 (antes $189.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país
  • moto buds – Precio: desde $89.999 (antes $109.999) hasta en 12 cuotas sin interés
  • moto watch fit Precio: desde $159.999 (antes $179.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país
  • Motorola Smart TV 50” – Precio: desde $719.999 (antes $799.999) hasta en 18 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país

Dónde comprar

Las ofertas estarán disponibles en:

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados