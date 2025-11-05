AC&A, 25 años impulsando proyectos de ingeniería e infraestructura en Argentina y el mundo

La actividad de la empresa, fundada en 1999, abarca todas las etapas de un proyecto de infraestructura, desde el planeamiento, los estudios económicos y de factibilidad; el diseño conceptual y de detalle y las tareas de inspección y gerenciamiento de proyectos y construcción, la gestión de activos de infraestructura y la gestión social y ambiental, en áreas claves como autopistas, ferrocarriles, sistemas de transporte público, sistemas urbanos, transporte sostenible, puertos y vías navegables, aeropuertos e infraestructuras asociadas a oil & gas, energías renovables y minería.

“AC&A no es solamente un logro personal, sino fundamentalmente la construcción colectiva de todos los profesionales y colaboradores que a lo largo de estos años han participado y siguen participando en nuestros equipos de estudios y proyectos en decenas de países del mundo, abordando los retos de un mercado cada vez más diverso y complejo. Este enfoque nos permite continuar evolucionando con nuevas metodologías e ideas aplicados a casos de éxito, algunas de las cuales han sido patentadas para mostrar su originalidad. Nuestros clientes públicos, privados, nacionales y multilaterales nos confían sus proyectos, lo cual constituye nuestra mejor carta de presentación: somos personas innovando para personas “, resumió el Ingeniero Roberto Agosta, Fundador y Presidente de AC&A.

La presentación del libro estuvo a cargo del propio Roberto Agosta, en diálogo con Manuel Aguirre, Director de Relaciones Institucionales de Vista Energy; Sergio Berensztein, consultor y analista político; y el economista Juan Carlos De Pablo.

Del encuentro participaron además los Directores de AC&A Bruno Agosta, Maximiliano Roca y Juan Pablo Martínez, personalidades de la academia, la industria y la profesión, miembros de la Academia Nacional de Ingeniería y un grupo importante de colaboradores del plantel profesional de AC&A de todas las épocas.

Entre los últimos proyectos de AC&A se destacan el Masterplan de Infraestructura en la Región de Vaca Muerta y el armado de una Oficina de Gerencia de Proyecto (PMO) para el denominado Anillo Añelo que implementará importantes innovaciones en mecanismos de licitación y contratación de obras y permitirá reducir la congestión, mejorar la seguridad vial y agilizar el transporte de pasajeros y de carga en una ruta clave de la región. En la región se ha avanzado en el gerenciamiento de la Línea 1 del Tren del Pacífico, entre los municipios de Acajutla y San Salvador y se ha iniciado un nuevo proyecto en Chile como Inspector Técnico de Obras (ITO) en la etapa de obras provisorias para la ampliación del Puerto Terrestre Los Andes.

AC&A está certificada bajo normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 y a lo largo de sus 25 años de vida, siempre se destacó por un espíritu innovador y vanguardista que le permitió incorporar la últimas tecnologías en el desarrollo de los diversos proyectos. Por ejemplo, en el área de gestión de activos viales, se desarrolló en el año 2021 el software Intelligent Pavement Vision (IPV) que permite el reconocimiento automático de fallas aplicando técnicas de machine learning e IA.

En Argentina, AC&A ha desarrollado el Plan Estratégico para la Expansión de la Red de Subterráneos de Buenos Aires, los servicios de inspección de obra del Paseo del Bajo, el estudio de factibilidad del túnel de Las Leñas entre Argentina y Chile, el proyecto de la ruta del Bañado de la Estrella en Formosa, el proyecto de varios sistemas de tipo Metrobús, además de numerosas auditorías y proyectos viales, ferroviarios, portuarios y aeroportuarios.

Fuera del país, AC&A cuenta con oficinas en Miami, Santiago de Chile, Santo Domingo y Bogotá y realiza estudios, proyectos y gestiones técnicas y comerciales en toda América Latina y el Caribe, en Estados Unidos, y en diversos países de Europa, África y Asia.