Celulares con NFC para pagar sin contacto: opciones desde $259.999

Así como ocurrió con otras tecnologías, los celulares con NFC se fueron popularizando, algo que se traduce en poder comprarlos a precios accesibles.

Por ejemplo, el moto g15 se destaca por ser el smartphone más económico de Motorola en contar con la tecnología NFC: la versión con 128 GB de almacenamiento1 tiene un precio de $259.999; mientras que la de 256 GB asciende a $299.999. En ambos casos, es posible pagarlos en hasta 6 cuotas sin interés.

moto-g15-RAM-Boost

Con terminaciones en cuero vegano, los moto g15 cuentan con Android 15, un procesador octa core y RAM Boost2 inteligente hasta 12 GB.

La pantalla Full HD+ de 6,7” ofrece modo Brillo alto (hasta 1.000 nits) para una mejor visualización en cualquier condición de luz.

Los usuarios pueden tomar fotos hermosas y vibrantes sin importar la hora del día con un sistema de cámara de 50MP3 con IA, Night Vision Automático y lente ultra wide. Posee una batería de 5.200 mAh4 con carga TurboPower. Así como en todos los celulares Motorola, el cargador y el cable vienen incluidos en la caja.

moto g86 5G

moto-g86-5G

Este celular con NFC es el más potente de la familia g: cuenta con procesador MediaTek Dimensity 7300, 256 GB de almacenamiento y hasta 24 GB de RAM con RAM Boost para realizar varias tareas a la vez y almacenar todas sus fotos, videos y aplicaciones sin preocupaciones.

Posee una cámara principal de 50MP con tecnología Quad Pixel y un sensor Sony – LYTIA™ 600 para fotos nítidas y vibrantes de día o de noche. La lente ultra gran angular de 8 MP permite capturar escenas amplias, mientras que la lente Macro Vision es perfecta para los detalles más pequeños. La cámara frontal para selfies es de 32 MP.

Lleva una batería de 5.200 mAh4 con recarga rápida TurboPower 30W6.

El moto g86 5G tiene un precio de $599.999, en hasta 9 cuotas sin interés.

moto g56 5G

moto-g56-5G

El moto g56 5G no es sólo otro celular con NFC. Combina potencia con durabilidad de grado militar, sumando cámaras premium y autonomía. Todo, a un precio conveniente: $499.999, con posibilidad de pagarlo en hasta 9 cuotas sin interés.

Este equipo cumple con los exigentes estándares militares MIL-STD-810H, además de certificaciones IP68 e IP6915. Equipado con un procesador MediaTek Dimensity 7060, ofrece 8GB de RAM física, expandible hasta 24 GB a través de RAM Boost.

Permite tomar fotos vibrantes con cualquier luz utilizando un sistema de cámara Sony LYTIA™ 600 de 50 MP y otra gran angular de 8 MP. La cámara selfie es 32 MP.

Cuenta con una batería de 5.200 mAh4 y carga TurboPower de 30W6.

moto g35 5G

moto-g35

El moto g35 5G es otro de los celulares con NFC de Motorola. Cuenta con una pantalla de 6,7’’ con una frecuencia de actualización de 120Hz7, además de un nivel de brillo de 1.000 nits y Display Color Boost, que mejora el contraste y los colores de la pantalla.

Ofrece 256 GB de almacenamiento y hasta 8GB de memoria con RAM Boost. Cuenta con una batería de 5.000 mAh y carga rápida de 18W8.

El moto g35 5G posee un sistema de cámara de 50MP, una ultra gran angular de 8 MP y cámara selfie de 16 MP.

Con un aspecto elegante y una sensación táctil, el moto g35 5G presenta un diseño repelente al agua y en un suave cuero vegano.

Tiene un precio de $399.999 en hasta 6 cuotas sin interés.

moto g75 5G

moto-g75-5G-1

Además de ser un celular con NFC, el moto g75 5G reúne otra serie de cualidades únicas. Por ejemplo, está diseñado para cumplir con las certificaciones de grado militar (MIL-STD-810H10), con resistencia a condiciones climáticas extremas, temperaturas e incluso cambios de presión.

Incorpora la tecnología Water Touch para que puedas seguir usándolo aun con las manos mojadas, después de nadar o durante una tormenta.

Incorpora un sistema de cámara de 50 MP con sensor Sony – LYTIA 600. Agrega una cámara de visión macro y ultra gran angular de 8 MP, además de una frontal de 16 MP.

El moto g75 5G fue el primer dispositivo de la familia g en incorporar la plataforma móvil Snapdragon 6 Gen 3. El dispositivo cuenta con hasta 16 GB de memoria con RAM Boost2 y hasta 128 GB de almacenamiento13,14.

El moto g75 5G tiene un precio de $499.999, con posibilidad de pagarlo en hasta 6 cuotas sin interés.

razr 60 y edge 60, los más potentes

motorola-razr-60-ultra-10

El portfolio de celulares con NFC de Motorola está entre los más amplios y, obviamente, incluye a los nuevos integrantes de las familias razr y edge, ya disponibles en Argentina: razr 60 ultra, razr 60, edge 60 pro, edge 60 y edge 60 fusion.

Los razr 60 combinan diseño exquisito con potentes procesadores, cámaras, baterías y diversos agentes de Inteligencia Artificial con las pantallas más versátiles, para que puedas ejecutar prácticamente cualquier tarea, incluso sin necesidad de abrir tu dispositivo. El precio del razr 60 es de $.1299.999, mientras que el razr 60 ultra asciende a $2.099.999. En ambos casos es posible pagar en hasta 12 cuotas sin interés.

Con sus tres integrantes, la familia edge 60 cubre las necesidades de todos los usuarios: procesadores premium, baterías de gran autonomía con carga rápida, amplias pantallas y cámaras para fotos y videos en cualquier condición, todo bajo la supervisión de sistemas de IA.

El edge 60 pro tiene un valor de $999.999; el e dge 60 cuesta $799.999; y el edge 60 fusion $649.999. En los tres casos, es posible pagar en hasta 12 cuotas sin interés.