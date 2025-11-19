Lenovo y ShindeN se unen para potenciar el gaming móvil en Latinoamérica

A través de esta colaboración, Lenovo acompañará a ShindeN en el desarrollo de su nuevo equipo de gaming mobile, reforzando su compromiso con la comunidad gamer en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú.

Con más de 76 millones de seguidores combinados, ShindeN se posiciona como una de las comunidades más potentes de gaming y cultura digital en América Latina. Fundada en 2023, la organización compite en títulos como Counter-Strike 2, Valorant y Fortnite, y desarrolla torneos, contenidos y colecciones de moda que integran el universo del gaming con las tendencias del lifestyle juvenil.

El partnership se centra en las tablets Lenovo de las familias Legion, Yoga e Idea Tab que combinan potencia, autonomía y una experiencia visual inmersiva. Con estos dispositivos, los integrantes de ShindeN podrán crear contenido, producir música, competir y disfrutar de videojuegos en cualquier momento y lugar.

“En Lenovo creemos que el gaming trasciende pantallas y dispositivos: es una forma de conexión, creatividad y cultura. Por eso celebramos esta alianza con ShindeN, un proyecto que refleja la energía y el talento de las nuevas generaciones digitales”, expresó Martín Sánchez, Regional Gaming Product Manager & Gaming Lead de Lenovo.

Con el respaldo tecnológico de Lenovo, ShindeN impulsará contenidos y experiencias inmersivas que integran gaming, música y lifestyle, con una fuerte presencia en plataformas digitales y eventos presenciales.

A su vez, la colaboración incluirá la participación de reconocidos creadores de contenido, junto a Lit Killah y Spreen, quienes realizarán unboxings, reseñas, transmisiones en vivo y pruebas de juegos con la Lenovo Legion Tab, la nueva tablet diseñada para ofrecer rendimiento de nivel gaming en formato portátil.

Con esta alianza, Lenovo reafirma su compromiso con la innovación, la cultura gamer y la creación de experiencias tecnológicas que conectan con las nuevas generaciones.