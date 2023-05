Cómo cambiar mi ubicación principal en Facebook

No obstante, los teléfonos móviles son tan útiles porque ofrecen una serie interesante de funcionalidades que utilizamos a diario, también es verdad que estos dispositivos permiten a grandes empresas como Facebook o Google rastrear nuestra posición actual, algo que ninguno de nosotros quiere. No olvidemos que, esta situación puede llevar a la violación de nuestra privacidad, además que permite a los motores de búsqueda y redes sociales bloquear el acceso a determinado tipo de contenido.

Afortunadamente, esto se puede cambiar gracias al uso de herramientas desarrolladas con el objetivo de Facebook cambiar ubicación.

Si tú también utilizas a diario Facebook, pero quieres descubrir como cambiar la ubicación de Facebook llegaste en el lugar correcto porque sobre como cambiar mi ubicación principal en Facebook vamos a en el artículo de hoy.

¿Por Qué Se Necesita Cambiar tu Ubicación Principal en Facebook?

Como todos sabemos, Facebook es una de las redes sociales más utilizadas en estos últimos años porque permite conectar a las personas que viven en cualquier parte del mundo sin limitaciones ni fronteras. Sin embargo, también es importante saber que Facebook te va a solicitar que indiques tu ubicación principal para poder conectar con las personas y los usuarios que están más cerca de ti, además de descubrir cuáles son los eventos y los lugares que pueden llegar a interesarte.

En pocas palabras, indicando tu posición actual en esta red social, Facebook va a determinar cuáles son las informaciones y las actividades que van a aparecer en tu perfil, además de aplicar restricción a los contenidos que puedes visualizar para respetar las normativas legales vigentes en los diferentes países.

Ahora bien, todos nos preguntamos: ¿es obligatorio confirmar la posición nuestra en Facebook? Técnicamente, no es obligatorio indicar la ubicación nuestra a esta red social que solicita esta información para mejorar la experiencia del usuario ofreciendo contenido que puede ser relevante. En caso de no querer brindar esta información puedes no hacerlo, pero debes saber que Facebook tratará de descubrir lo mismo tu posición. ¿Cómo? Mediante los datos de visitas o eventos o analizando la información de tu conexión a internet como tu wifi o dirección IP.

De todos modos, no obstante Facebook nos explica por qué es tan importante indicar voluntariamente la ubicación actual, por otro lado, puede acontecer situaciones por la que no queremos revelar nuestra posición actual. Muchas veces, los usuarios deciden cambiar su ubicación en Facebook porque quieren proteger y preservar su privacidad. En otras ocasiones puede suceder que necesitan acceder a algún contenido que en la región está restringido, por lo que no lo puedes ver o capaz se mudaron de país y quieren conectar con las personas de la nueva zona.

Como te habrás dado cuenta, las razones pueden ser varias, pero el resultado final es el mismo: querer cambiar de ubicación en Facebook. Si esto es lo que tú también deseas hacer, te invitamos a seguir leyendo porque a continuación te vamos a contar los pasos quedes seguir para realizar la modificación con éxito.

Instrucciones paso a paso para cambiar tu ubicación principal en Facebook

Tal como te contamos antes, hoy en día existen muchos métodos y herramientas que puedes poner en práctica para cambiar tu posición en Facebook y no dejar que la red social limite tu acceso a los contenidos y eventos que pueden ser de tu interés.

De todos los métodos disponibles en la actualidad hay dos que son los más efectivos y fáciles de llevar a cabo porque ofrecen los mejores resultados.

Método 1. Acceder a la configuración de Facebook

El método más simple que puedes poner en práctica, pero que no siempre puede ser de ayuda es modificar la configuración de Facebook. Para ello, te sugerimos seguir los pasos que te vamos a contar en esta guía:

Paso n°1

Ante todo, debes acceder a la página Facebook iniciando sesión en tu perfil personal.

Paso N°2

Cuando hayas accedido a tu área personal debes hacer clic en tu nombre que aparece en la parte superior a la derecha de la página web de lado a tu foto perfil. Así podrás acceder al panel de configuración.

Paso N°3

En el momento en el cual estás en la página de tu perfil personal deberás hacer clic en el botón de Editar perfil que está siempre en la parte superior a la derecha.

Paso N°4

Ahora, tienes que presionar en Editar la sección Información que aparecerá en la parte inferior de la ventana. Aquí, encontrarás un pulsante con escrito “Lugares de referencia” haz clic ahí para luego presionar en los tres puntos horizontales que se encuentran a lado de “Vive en”.

Paso N°5

Luego de los pasos que te indicamos deberás tocar en Editar ciudad actual para poder modificar tu ubicación actual. Cuando hayas encontrado la localidad de tu interés no te olvides de seleccionarla y presionar en Guardar para que se salven las modificaciones.

Método 2. Cambiar la ubicación en Facebook con Dr.Fone - Ubicación Virtual

El método que te mencionamos antes es muy sencillo de ser puesto en práctico, pero, es importante saber que tiene limitaciones porque no siempre está disponible y porque de todos modos Facebook puede rastrear tu verdadera ubicación analizando tu dirección IP o accediendo a tu GPS.

Para evitar esto, sugerimos que pruebes el segundo método que te queremos presentar, es decir, descargar y utilizar Dr.Fone, el software profesional y seguro de Wondershare. Con esta poderosa herramienta ya no deberás utilizar el servicio de VPN o ser un técnico experto en computación, a cambiar tu posición Facebook se encargará Dr.fone que pone a tu completa disposición las herramientas que necesitas para teletranspórtate a cualquier parte del mundo de forma virtual en un abrir y cerrar de ojos.

Estos son los pasos a seguir.

Paso N°1

Primero que todo debes descargar Dr.Fone en tu computador e instalarlo para luego ejecutar software. En este paso no te olvides conectar tu dispositivo móvil iOS o Android a tu notebook.

Paso N°2

Luego de haber realizado la conexión por medio del cable USB deberás seleccionar la opción de transferencia de archivos y hacer clic en Ubicación virtual en el programa de Dr.Fone.

Paso N°3

En este momento entra en funcionamiento el programa que abrirá una ventana emergente donde deberás tocar el pulsante de Empezar. Es en este punto que tienes que habilitar la depuración de USB para luego tocar en Siguiente.

Paso N°4

En Dr.Fone se abrirá un mapa en donde podrás indicar al software la nueva ubicación que quieres tener, localizaciones nuevas que confirmarás tocando en Mover aquí. En cambio, si quieres que Dr.Fone vaya cambiando constantemente tu ubicación, podrás crear un trazado en movimiento para que el software pueda utilizar el circuito creado por ti. ¡Y listo!

Conclusión

Todos sabemos que Facebook utiliza nuestra ubicación para recolectar información y brindar información personalizada y mirada. Pero, de este modo, se reducen tus niveles de privacidad, además que puede suceder que no tengas el acceso al contenido que puede ser interesante para ti.

De todos modos, esto ya no es un problema porque con Dr.Fone podrá Facebook, cambiar ubicación en un abrir y cerrar de ojos, teletransportándote virtualmente en otro lugar y disfrutar del contenido que más te guste sin límites.