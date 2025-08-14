Motorola razr 60 ultra y edge 60 pro cuentan con optimización de la cámara en Instagram

En el motorola razr 60 ultra, Instagram ahora es compatible con el modo portátil, lo que los usuarios pueden aprovechar al máximo las posiciones Flex View de la cámara del dispositivo. Esto permite a los consumidores acceder a nuevos ángulos, selfies sin manos y videos estilo vlog, directamente a través de la aplicación. Los usuarios también pueden publicar sus fotos perfectas de colores vivos con Ultra High Dynamic Range (UHDR) en Instagram, que ofrece reflejos más brillantes, sombras más profundas y tonos más completos. Gracias a esta optimización de terceros, las imágenes tomadas con el razr se pueden compartir en Instagram con la misma calidad de imagen UHDR que se ve en el teléfono. Los usuarios también pueden capturar imágenes UHDR directamente dentro de la aplicación de Instagram.

Los usuarios del motorola edge 60 pro ahora pueden tomar fotos con la aplicación de cámara de Motorola y publicarlas en Instagram con los colores vivos de UHDR. Esta mejora produce fotos ultra radiantes para publicaciones más coloridas y fáciles de compartir.