Motorola razr 60 ultra es el plegable flip más potente del mercado: los motivos

“Los razr 60 ultra son una pieza de diseño sin precedentes, con acabados y materiales para sobresalir. En el interior, hemos logrado que convivan componentes únicos, capaces de dar vida a sistemas de IA que transformarán la experiencia de las personas. Todo eso, en un formato plegable, cómodo, y sin necesidad de abrir el dispositivo”, afirman desde Motorola.

Porqué el razr 60 ultra es el flip más potente del mundo

Para consagrarse como el smartphone plegable más potente del mundo, el razr 60 ultra reúne condiciones únicas. Son muchas, por lo que debimos centrarnos en apenas 4, relacionadas entre ellas:

El procesador más potente del mundo

Zmotorola-razr-60-ultra-7

El razr 60 ultra está potenciado con la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite, la más avanzada de Qualcomm. La rapidísima CPU Qualcomm Oryon impulsa un asombroso aumento del 45%2 en el rendimiento de la CPU y 44% más de eficiencia energética comparado con la generación anterior, lo que se traduce en una multitarea más rápida, un procesamiento robusto y una mayor duración de la batería.

Además, la nueva GPU Qualcomm Adreno eleva los juegos con gráficos en un 40%3.

Toda esa potencia encuentra un aliado en la batería de 4.700 mAh, que ofrece más de 36 horas de autonomía4. La plataforma móvil Snapdragon 8 Elite cuenta con un motor de procesamiento de IA para aumentar el rendimiento sin comprometer la eficiencia energética.

Cuando necesites energía, podrás disfrutar de la carga más rápida en un teléfono plegable y obtener carga para todo el día en solo 8 minutos5 utilizando el cargador TurboPower de 68W. El razr 60 ultra agrega carga inalámbrica de 30W que es 2 veces más rápida y posibilidad de compartir energía con otros dispositivos utilizando la carga inversa.

La pantalla externa más práctica y funcional

Z motorola-razr-60-ultra-8-600x400

El desarrollo del equipo de ingenieros de Motorola y la potencia que ofrece la plataforma de Qualcomm permiten que, sin necesidad de abrir el razr 60 ultra, puedas controlar tu música, ver qué ocurre en las redes sociales, acceder a fotos, pagar sin contacto, navegar con Mapas e incluso invocar un asistente de IA. Eso ocurre desde un display de 4’’ HDR10+ y con una visión completa 40% más grande que la de otros plegables.

¿Eso es todo lo que puedo hacer? No, generación tras generación, nuevas funciones llegan a las pantallas externas de los razr. Ahora, podrás aprovechar una nueva funcionalidad de moto ai, llamada Next Move: en tiempo real, reconoce lo que hay en la pantalla, como una receta o un itinerario de viaje, y ofrece sugerencias para los siguientes pasos. Eso puede incluir guardar detalles importantes para recordarlos más tarde, generar una lista de reproducción de cocina con Playlist Studio o acceder a Image Studio para obtener una imagen, avatar, fondo de pantalla o pegatina inspirados en su próximo viaje.

Y con Smart Connect con AI , podrás acceder a estos elementos con un simple comando de voz o texto como “muéstrame esto en mi televisor” para transmitirlo a la TV, reflejarlo en una PC o tablet o iniciar un centro multitarea.

No deberás tener miedo a lo que ocurra con la pantalla de tu razr 60 ultra dentro de tus bolsillos, la cartera o una eventual caída: es el primer plegable con Corning Gorilla Glass-Ceramic, la pantalla externa más resistente de todos los razr con un rendimiento 10 veces mejor en caídas7, para que puedas estar tranquilo sabiendo que está protegido de rayones y rasguños.

moto ai convive con otros sistemas de Inteligencia Artificial

Z 2 motorola-razr-60-ultra-9-600x400

Si el celular flip más potente del mundo tuviera acceso a sólo una plataforma de IA, ese título le quedaría pequeño. Por eso, gracias a los ingenieros de Motorola y la potencia del Snapdragon 8 Elite, el razr 60 ultra incorpora la versión más avanzada de moto ai, Gemini de Google, Copilot de Microsoft y Perplexity.

Con esos asistentes podrás resolver sin esfuerzo prácticamente cualquier tarea cotidiana. Incluso, hasta no necesitarás abrir el dispositivo.

Por ejemplo, desde la pantalla externa puedes iniciar todas las funciones de moto ai, como ¿Qué me perdí? y Prestar atención. Sólo debes mirar el display en el modo carpa o soporte y decir ¿Qué me perdí? para que tu razr 60 ultra haga un relato de las notificaciones que te perdiste.

Si le dices Prestar atención, realizará transcripciones detalladas de lo que escuche. También con manos libres, puedes activar Mirar & Hablar para iniciar instantáneamente una conversación con moto ai9.

También es posible acercar la mano a la pantalla, mantener presionado el botón dedicado de AI o con la voz para iniciar una conversación con Gemini de Google, sin necesidad de abrir el dispositivo.

¿La IA mejora las fotos de los razr 60 ultra? ¡Por supuesto! Con moto ai, el primer sistema de cámara triple de 50 MP entre los flip añade un efecto cinematográfico a los momentos cotidianos. En cada foto, el motor de mejora fotográfica basado en IA ofrece un rango dinámico mejorado, reduce el ruido y captura los detalles más sutiles de cada foto para obtener la máxima calidad sin que el usuario tenga que complicarse con los ajustes.

Otras tres características del razr 60 ultra te convertirán en un fotógrafo experto:

Signature Style utiliza IA para aprender las preferencias de los usuarios en función de las imágenes que eligen y, a continuación, ajusta automáticamente sus fotos para garantizar que se alinean con su estética personal, sin necesidad de ajustes manuales

utiliza IA para aprender las preferencias de los usuarios en función de las imágenes que eligen y, a continuación, ajusta automáticamente sus fotos para garantizar que se alinean con su estética personal, sin necesidad de ajustes manuales Group Shot captura automáticamente varios fotogramas en un segundo, combinándolos para garantizar que todo el mundo tiene los ojos abiertos

captura automáticamente varios fotogramas en un segundo, combinándolos para garantizar que todo el mundo tiene los ojos abiertos Action Shot ayuda a obtener fotos enfocadas de amigos mientras están en movimiento, ajustando automáticamente la velocidad de obturación en función de las diferentes condiciones de iluminación

Diseño y materiales

Z 3 motorola-razr-60-ultra-10-600x400

El motorola razr 60 ultra tiene un diseño elegante y sofisticado, características necesarias para enmarcar al flip más potente del mundo.

Es posible elegir entre cuatro acabados únicos: Alcantara suave al tacto (el mismo material que utilizan en el interior de los autos de lujo); madera auténtica (con certificaciones medioambientales FSC11); o inspiración en cuero vegano. Cada material se combina con un color Pantone especialmente seleccionado: PANTONE Scarab de inspiración natural, el primitivo PANTONE Mountain Trail, el juvenil PANTONE Cabaret y el intenso PANTONE Rio Red.

La belleza externa no significaría mucho si el resto no estuviera a la altura. Los razr 60 ultra están diseñados para disfrutar más y preocuparse menos. Poseen una nueva placa de bisagra reforzada de titanio con cuatro veces más resistencia que el acero inoxidable de grado quirúrgico. Con esto, es capaz de soportar hasta un 35% más de pliegues que la generación anterior.

La nueva bisagra y el resistente cristal ultrafino agregan un beneficio: la pantalla es un 30% más lisa. La elegancia y sofisticación no son sinónimos de debilidad. Diseñado con espacios mínimos y filtros de cepillos integrados, el razr 60 ultra tiene protección IP4815 contra el polvo y el agua para soportar la inmersión en 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos y proteger contra el polvo.