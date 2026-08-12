Elon Musk asegura que su fábrica de chips será "50 veces más grande que el Pentágono"

Musk explicó en una presentación pública que la fábrica utilizará el proceso de manufactura 14A de Intel, aunque los planes podrían modificarse a medida que avance la tecnología. Según la información difundida por la compañía, la demanda conjunta de chips de SpaceX y Tesla podría superar 1 teravatio de capacidad de cómputo, lo que refleja la magnitud de las necesidades que Terafab pretende cubrir.

Los USD 16.800 millones previstos inicialmente tampoco representan el límite de la inversión. Documentos presentados en mayo para solicitar beneficios fiscales indicaron que la primera fase podría alcanzar los USD 55.000 millones, mientras que el desarrollo completo del proyecto podría requerir hasta USD 119.000 millones a través de sucesivas etapas de expansión.

El impacto laboral y ambiental que ve Elon Musk en Terafab

La construcción también tendrá un impacto laboral en la región. Terafab prevé contratar al menos 3.000 trabajadores, incluidos residentes de Grimes County y del vecino Brazos County. En junio de 2026, los comisionados de Grimes County aprobaron una exención total del impuesto predial para facilitar el desarrollo de la planta.

El proyecto incluye además compromisos vinculados con el consumo y tratamiento del agua. SpaceX y Tesla prevén utilizar agua proveniente del embalse Gibbons Creek Reservoir para evitar la extracción de los acuíferos locales y contemplan sistemas para tratar y reutilizar las aguas residuales generadas durante la actividad industrial.

Las compañías también establecieron medidas para gestionar materiales peligrosos y subproductos derivados de la fabricación de semiconductores, con el compromiso de cumplir las regulaciones ambientales correspondientes. La evolución de estas medidas estará vinculada al avance de la construcción y a las características definitivas que adopte la planta.

El tamaño final y el costo de Terafab todavía dependerán de la evolución tecnológica y de la demanda de chips de SpaceX y Tesla. Si las previsiones de inversión y expansión se concretan, el proyecto representará una de las mayores iniciativas industriales privadas en Estados Unidos y buscará modificar la escala de producción de semiconductores para aplicaciones de alta demanda computacional.