Un cohete de SpaceX impactará contra la Luna y dejará un cráter de 17 metros

Durante más de un año, el objeto fue monitoreado por observatorios y especialistas en dinámica orbital. Los cálculos actuales indican que la Luna y la etapa superior coincidirán en el mismo punto de sus trayectorias durante la madrugada del 5 de agosto, cuando se producirá el impacto.

La pieza pesa cerca de 4.900 kilos y se dirige hacia una región próxima al cráter Einstein, ubicado cerca del borde visible de la Luna. El choque está previsto para alrededor de las 3:35 y ocurrirá a una velocidad cercana a los 2,43 kilómetros por segundo, equivalente a unos 8.700 kilómetros por hora.

Imagen de la Luna captada por la tripulación desde la cápsula Orión (Foto: NASA).

Los especialistas estiman que la colisión liberará alrededor de 14.500 millones de julios de energía. Además del cráter de unos 17 metros, el impacto desplazará cientos de metros cúbicos de material lunar, triturará parte del regolito y fundirá una porción del terreno debido a la enorme energía liberada.

Como la Luna carece de atmósfera, viento, lluvia y agua superficial, la huella permanecerá visible durante un período muy prolongado. El polvo y las rocas expulsadas por la colisión se depositarán alrededor del punto de impacto sin que existan procesos naturales capaces de borrar rápidamente esas marcas.

No será la primera vez que un objeto fabricado por el ser humano choque contra la superficie lunar. En marzo de 2022, un cuerpo de cohete sin control impactó sobre la cara oculta de la Luna y dejó dos cráteres contiguos de entre 16 y 18 metros de diámetro, aunque el origen exacto de esa pieza generó un debate entre distintos especialistas.

A lo largo de la exploración espacial también se realizaron impactos deliberados. Durante el programa Apollo se estrellaron etapas de cohetes para generar señales sísmicas y estudiar el interior de la Luna, mientras que otras misiones científicas utilizaron colisiones controladas para analizar el material expulsado. En los últimos años, además, varias misiones privadas terminaron impactando contra la superficie lunar tras fallas durante las maniobras de alunizaje.