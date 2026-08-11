Un tribunal de EE.UU. permite avanzar 3.000 demandas contra Meta, Google y TikTok

El Noveno Circuito rechazó esa interpretación en esta instancia y señaló que la Sección 230 constituye un argumento de defensa frente a una eventual responsabilidad, pero no una inmunidad absoluta que permita bloquear las demandas antes de que concluyan. Por ese motivo, consideró prematuro el recurso presentado por las compañías.

El debate judicial se produce en medio de una creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en los menores. Plataformas como Instagram, Facebook, TikTok y Snapchat son cuestionadas por el uso de funciones como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones permanentes y otros mecanismos destinados a prolongar el tiempo de permanencia.

Los demandantes también vinculan estas características con problemas de salud mental y con la exposición de menores a contenidos perjudiciales. En causas independientes, además, se cuestionaron herramientas como Quick Add, de Snapchat, por facilitar presuntamente el contacto entre adultos y usuarios menores de edad.

Meta enfrenta además otros procesos judiciales relacionados con estas acusaciones. En Nuevo México, la compañía recibió sanciones que rondan los 942 millones de dólares después de distintas decisiones judiciales vinculadas con los efectos de sus plataformas sobre los usuarios jóvenes.

El caso de los 3.000 reclamos podría convertirse en uno de los principales frentes judiciales contra las grandes plataformas tecnológicas en Estados Unidos. La decisión del Noveno Circuito no determina todavía si las compañías son responsables por los daños denunciados, pero permite que las demandas continúen avanzando en la Justicia federal.

El fallo también mantiene abierto el debate sobre los límites de la Sección 230 y sobre el alcance de la responsabilidad de las plataformas por las características de sus propios productos. Mientras las empresas defienden la protección que históricamente les otorgó la normativa, los demandantes buscan demostrar que el diseño de los servicios constituye una conducta propia de las compañías y no simplemente una consecuencia del contenido publicado por sus usuarios.