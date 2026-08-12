Un vehículo a hidrógeno supera los 650 km/h y establece un nuevo récord de velocidad

El británico Andy Green completó dos pasadas homologadas sobre el salar de Bonneville, en Utah, Estados Unidos, con un auto equipado con dos motores a hidrógeno.
Andy Green volvió a inscribir su nombre en la historia del automovilismo al alcanzar una velocidad media de 653,909 km/h con el JCB Hydromax, un vehículo de 9,75 metros equipado con dos motores alimentados por hidrógeno. La marca fue reconocida por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
La prueba se desarrolló en el salar de Bonneville, Utah, un antiguo lecho lacustre convertido en una extensa planicie de sal. Sus características permiten reducir la fricción y lo transformaron, una vez más, en el escenario elegido para una marca de estas características.
Para que el registro fuera homologado, el piloto de 64 años debió realizar dos pasadas en sentidos opuestos sobre una milla. El resultado pulverizó el anterior récord de la categoría, que pertenecía al BMW H2R desde 2004, cuando había llegado a los 298 km/h.
La trayectoria del británico ya estaba marcada por otras hazañas. En 1997 alcanzó los 1.227 km/h con el ThrustSSC y rompió la barrera del sonido sobre tierra, una marca que lo convirtió en la única persona en conseguirlo. Nueve años después, también había establecido en Bonneville el récord para vehículos con motores diésel, con 563 km/h.
Según la FIA, el propósito del Hydromax no era superar la marca absoluta lograda en 1997, sino poner a prueba las posibilidades del hidrógeno como alternativa de combustible limpio. De esta manera, el proyecto buscó combinar una proeza de velocidad con una demostración tecnológica.
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