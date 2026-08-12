Un vehículo a hidrógeno supera los 650 km/h y establece un nuevo récord de velocidad

JCB Hydromax is record-ready. Watch engineers prepare the hydrogen-powered car on the Bonneville Salt Flats. pic.twitter.com/0krFZNPvSf — JCB (@JCBmachines) August 10, 2026

La trayectoria del británico ya estaba marcada por otras hazañas. En 1997 alcanzó los 1.227 km/h con el ThrustSSC y rompió la barrera del sonido sobre tierra, una marca que lo convirtió en la única persona en conseguirlo. Nueve años después, también había establecido en Bonneville el récord para vehículos con motores diésel, con 563 km/h.