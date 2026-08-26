En Los Ángeles estarían preparando taxis aéreos para los Juegos Olímpicos de 2028

La ciudad construirá su primer "vertipuerto" para operar con aeronaves eléctricas y busca ofrecer una alternativa al tránsito durante Los Angeles 2028.
Los Ángeles construirá su primer vertipuerto para taxis aéreos eléctricos con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de 2028 y en una de las principales dificultades para quienes visitan la ciudad: el intenso tráfico. La plataforma estará ubicada en L.A. Live, un distrito deportivo y de entretenimiento situado en el centro de la ciudad.
El proyecto es impulsado por AEG y Archer Aviation y apunta a ofrecer una alternativa para los desplazamientos durante el evento deportivo. Los pasajeros podrán evitar las congestiones terrestres mediante vuelos de corta distancia en aeronaves eléctricas capaces de transportar hasta cuatro personas.
El modelo elegido es el Midnight, desarrollado por Archer. La aeronave alcanza una velocidad máxima de 241,4 kilómetros por hora y está diseñada para realizar recorridos urbanos y regionales en un tiempo considerablemente menor al de los viajes por carretera.
Según la compañía, un viaje entre el aeropuerto de Hawthorne y el condado de Orange podría realizarse en unos 12 minutos mediante un taxi aéreo. El mismo trayecto en automóvil puede extenderse hasta aproximadamente 56 minutos, de acuerdo con las estimaciones difundidas por Archer.
Otra de las rutas previstas contempla el traslado entre el aeropuerto Hollywood Burbank y el SoFi Stadium, en Inglewood. El vuelo tendría una duración aproximada de 14 minutos, mientras que el recorrido en automóvil puede demandar cerca de una hora.
La infraestructura tendrá especial importancia durante los Juegos de Los Ángeles 2028, ya que el SoFi Stadium será rebautizado como “2028 Stadium” y está previsto que se convierta en la mayor sede de natación de la historia olímpica. Además, el estadio y el LA Memorial Coliseum serán escenarios de las ceremonias de inauguración de los Juegos Olímpicos, mientras que el SoFi también albergará la apertura de los Paralímpicos.
Archer Aviation fue seleccionada el año pasado como proveedor oficial de taxis aéreos de los Juegos LA28 y de Team USA. En ese marco, la empresa presentó la aeronave Midnight con la imagen de la delegación estadounidense durante una exhibición realizada en L.A. Live.
Con el vertipuerto, Los Ángeles busca incorporar una nueva alternativa de transporte para uno de los eventos deportivos de mayor convocatoria del mundo. La apuesta por los taxis aéreos eléctricos apunta a reducir los tiempos de traslado y permitir que los visitantes puedan desplazarse entre distintos puntos de la ciudad sin quedar atrapados en el tráfico.
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