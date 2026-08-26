En Los Ángeles estarían preparando taxis aéreos para los Juegos Olímpicos de 2028

Otra de las rutas previstas contempla el traslado entre el aeropuerto Hollywood Burbank y el SoFi Stadium, en Inglewood. El vuelo tendría una duración aproximada de 14 minutos, mientras que el recorrido en automóvil puede demandar cerca de una hora.

La infraestructura tendrá especial importancia durante los Juegos de Los Ángeles 2028, ya que el SoFi Stadium será rebautizado como “2028 Stadium” y está previsto que se convierta en la mayor sede de natación de la historia olímpica. Además, el estadio y el LA Memorial Coliseum serán escenarios de las ceremonias de inauguración de los Juegos Olímpicos, mientras que el SoFi también albergará la apertura de los Paralímpicos.

Archer Aviation fue seleccionada el año pasado como proveedor oficial de taxis aéreos de los Juegos LA28 y de Team USA. En ese marco, la empresa presentó la aeronave Midnight con la imagen de la delegación estadounidense durante una exhibición realizada en L.A. Live.

Con el vertipuerto, Los Ángeles busca incorporar una nueva alternativa de transporte para uno de los eventos deportivos de mayor convocatoria del mundo. La apuesta por los taxis aéreos eléctricos apunta a reducir los tiempos de traslado y permitir que los visitantes puedan desplazarse entre distintos puntos de la ciudad sin quedar atrapados en el tráfico.