Este título de disparos combina el caos de un escenario post-apocalíptico (idea un tanto trillada a lo largo del año tras los lanzamientos de The Division 2, Days Gone y Far Cry New Dawn, por nombrar algunos), con carreras de vehículos y una buena dosis de humor para diferenciarse de la competencia, dentro de un mundo abierto ideado por los creadores de Mad Max.

Rage 2 01

Esta fórmula brinda resultados dispares. Por un lado, se destaca su apartado de acción y jugabilidad, junto con las armas y el árbol de habilidades que te despertarán las ganas de avanzar de nivel; pero por el otro, tenemos un mapa desaprovechado y unas misiones que por momentos se transforman en reiterativas.

En Rage 2 cada jugador se pondrá en la piel de Walker, el último “ranger” que queda vivo y que logró su “ascenso” tras colocarse el traje ensangrentado y aún con los restos del cuerpo de su antecesor, literalmente, caído en combate.

A partir de ese momento, tendrás que luchar por imponer los ideales clásicos del mundo de los videojuegos, como lo son el orden y la justicia, en medio del caos.

Rage 2 05

Como mencionamos anteriormente, el título tiene una agradable jugabilidad gracias a su control suave y preciso del arma utilizada, virtud que te permitirá acabar con tus enemigos de una forma notable y precisa.

Por su parte, la Sobrecarga, habilidad que se irá cargando en la partida al derrotar enemigos, te dará un poder atroz para aniquilar a todo el que se te interponga.

Además, como característica que permite agilizar el andar del personaje en el mapa, cada enemigo derrotado desprende una sustancia que nos permite recuperar parte de nuestra vida. Este bonus está presente por tiempo limitado, lo cual favorece la acción.

Rage 2 03

Pero también hay que remarcar un apartado en el que nos queda la sensación que el título podría estar un escalón más arriba: la inteligencia artificial de los enemigos a vencer.

Los rivales son muy similares entre sí, factor que los transforma en un desafío un tanto repetitivo.

Por su parte, la anarquía está presente prácticamente en todas partes. La gran cantidad de facciones rivales que aparecen en el mapa te llevará a pensar que cualquiera con el que te topes en el camino será un enemigo.

Rage 2: gameplay

HISTORIA Y DURACIÓN

Cabe destacar que a diferencia de títulos como “Days Gone”, Rage 2 nos propone una campaña relativamente corta, la cual apenas supera las 10 horas.

Está situado en el año 2185, en una Tierra que se recompone tras la caída de un meteorito que aniquiló al 80 por ciento de la humanidad.

La población que compone este mundo devastado está integrada por humanos y mutantes, quienes se valen del saqueo en bandas como actividad principal para sobrevivir e imponerse.

Rage 2 06

Así, entre diálogos que apelan al humor, la historia de Rage 2 –uno de sus puntos débiles- se desarrolla en el marco de misiones cuya meta es la obtención de recursos en medio de combates, muchos de los cuales se desarrollan sobre ruedas.

Cabe destacar que las ciudades, sitios donde estarán presentes la mayoría de las ofertas para misiones secundarias, son prácticamente los únicos lugares donde el jugador puede sentirse a salvo y concretar algunos objetivos de la historia principal.

CONCLUSIÓN

POPULAR probó el juego de Avalanche Studios en su versión para PlayStation 4 y hay que remarcar que sus gráficos se destacan, llenos de detalles y con una gran iluminación.

"Rage 2" posee un amplio arsenal, una interesante jugabilidad y vehículos de todo tipo que te harán pasar divertidos momentos frente a la consola o computadora, que es la premisa principal de este segmento del mundo del entretenimiento.

Tiene puntos flacos para mejorar, es cierto, y por tal motivo quizás no sea candidato a juego del año, pero en líneas generales, es un título que cuenta con más virtudes que defectos.