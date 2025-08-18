Ganadores de Legado 2025: innovación con impacto para transformar la salud y el agro en el Cono Sur

En Argentina, el reconocimiento fue para Pastech, una startup marplatense distinguida entre los seis proyectos más innovadores de América Latina. Según sus fundadores: “La ganadería contamina produciendo gases de efecto invernadero; esto es inevitable. Producir un kilo de carne equivale a lo que contamina un auto en 250 km de recorrido. Para reducir el impacto y continuar produciendo carne y leche para cubrir la demanda, la solución está en el pasto. Los animales deben alimentarse de pasto de buena calidad”.

Pastech creó a través de tecnología y AI estimar de forma confiable y en tiempo real la cantidad y calidad de pasto que hay disponible para los animales en cada zona o potrero del campo. Su desarrollo combina sensores, imágenes satelitales e inteligencia artificial para medir y gestionar el pasto en tiempo real, una herramienta que permite optimizar la productividad ganadera y, al mismo tiempo, contribuir a la captura de carbono, impulsando prácticas más eficientes y sostenibles en el campo.

El mundo está atravesado por desafíos sociales que demandan soluciones innovadoras, creativas y urgentes. Los emprendedores de impacto conectan con esas demandas y, con agilidad y compromiso, las convierten en acciones concretas que transforman realidades.

Durante la convocatoria, que comenzó en mayo de 2025, se recibieron más de 180 postulaciones provenientes de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Como parte del proceso de evaluación, se realizaron cuatro demodays regionales, en los que los equipos seleccionados como finalistas presentaron sus iniciativas ante un jurado conformado por especialistas de Bayer, Endeavor, la Fundación Bayer, emprendedores, inversores y otros referentes del ecosistema emprendedor. Tras las presentaciones, el jurado eligió a los proyectos ganadores, destacando aquellos con mayor potencial de impacto y escalabilidad para abordar desafíos críticos en salud y alimentación.

"El verdadero cambio se logra cuando unimos fuerzas. En Bayer, estamos comprometidos a apoyar a los emprendedores que, con su pasión y creatividad, están abordando los retos más urgentes de nuestra sociedad. A través de Legado 2025, reafirmamos nuestra misión de catalizar la innovación social para construir un futuro más saludable y sostenible para todos”, Camila Reid, líder de Sustentabilidad Social de Bayer Cono Sur.

“Queremos potenciar a los emprendedores que hacen la diferencia, mostrándoles que no están solos. LEGADO es la red de innovación social del Cono Sur donde nos encontramos quienes no nos conformamos para hacer equipo y generar grandes transformaciones: los emprendedores creando, los inversores apostando, las grandes empresas respaldando y confiando, y los aliados estratégicos acercando los retos y oportunidades que impulsan el cambio”, Patricio Gigli, Director de LEGADO para Endeavor.

Ganadores Legado 2025

Cada uno de los proyectos ganadores de Legado 2025 representa un modelo de impacto: empresas que combinan negocios, tecnología y liderazgos con un claro compromiso social para responder a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Estos emprendimientos trabajan por un futuro más inclusivo, resiliente y justo para todos y comparten una visión: generar impacto positivo en temas urgentes como el acceso a la salud, la seguridad alimentaria, la inclusión económica, el desarrollo local y la sustentabilidad ambiental.

Pastech (Argentina)

Desarrolla una solución basada en IA, sensores e imágenes satelitales para medir y gestionar el pasto en tiempo real. Su tecnología potencia una ganadería regenerativa basada en datos, optimiza recursos, mejora la salud del suelo y contribuye a la captura de carbono. Ya opera en 13 provincias argentinas y se prepara para escalar a Uruguay y Australia.

Cooltiva (Bolivia)

Plataforma digital que conecta a pequeños productores agrícolas directamente con consumidores, restaurantes y potenciales clientes. Elimina intermediarios y asegura trazabilidad, planificación y precios justos, fortaleciendo la inclusión económica rural y la soberanía alimentaria.

Bzzy (Bolivia)

Transforma residuos de levadura de cerveza en proteínas y biofertilizantes mediante cría de insectos en ambientes controlados. Su sistema de bioconversión de residuos en 12 días genera insumos clave para la nutrición animal y la agricultura sostenible, reduciendo el impacto ambiental.

Food For Future (Chile)

Propone una tecnología circular que convierte residuos orgánicos agroindustriales en harina proteica y abono natural, utilizando insectos. Su proceso biotecnológico genera insumos sustentables y reduce significativamente el volumen de desechos, impulsando un modelo de agricultura regenerativa.

My Nipp (Chile)

Diseña prótesis de areola hiperrealistas para mujeres que han atravesado una mastectomía y no pueden —o no desean— acceder a una cirugía reconstructiva. Un enfoque empático, personalizado y accesible, que restituye identidad, dignidad y bienestar emocional.

Tell Biomarkers (Uruguay)

Mediante IA y análisis de voz, esta startup ofrece una herramienta de detección temprana de enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer y Parkinson. Su tecnología, respaldada por más de 15 años de investigación, aporta biomarcadores vocales precisos para un diagnóstico accesible y una mejor calidad de vida.

Una red que potencia el cambio

Legado es más que un premio: es una red de innovación con impacto social. A través del acompañamiento personalizado, mentorías con especialistas de Bayer y conexiones estratégicas con el ecosistema, cada uno de los emprendimientos ganadores accede a herramientas para escalar su impacto y generar soluciones concretas para las comunidades que más lo necesitan.

Desde Bayer, creemos que el futuro se construye con ciencia, colaboración y propósito. Legado 2025 reafirma nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del Cono Sur y con una nueva generación de líderes que ponen la innovación al servicio de un mundo mejor.