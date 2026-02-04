Día Mundial contra el Cáncer: 160 organizaciones piden humanizar y mejorar la atención

cancer-day-2180488 Día Mundial contra el Cáncer, una fecha que concientiza y busca poner foco en la prevención y la detección temprana.

Bajo el lema de 2026, “Unidos por lo Único”, este año se intenta humanizar la atención, entendiendo que cada paciente atraviesa una experiencia personal con necesidades físicas y psicológicas que van mucho más allá de un diagnóstico médico.

En este contexto, la red Unidos por el Cáncer, formada por 160 organizaciones de todo el país, lanzó una petición para impulsar la creación de un Plan Nacional de Control del Cáncer en Argentina. El pedido nace del trabajo que estas ONG hacen en el territorio acompañando a las familias y del consenso de especialistas que ven la necesidad de tener una guía federal que se mantenga en el tiempo. Hoy, el acceso a un buen diagnóstico o al tratamiento es muy desigual entre las provincias y los distintos sistemas de salud; por eso, lo que se busca es ordenar el sistema y que haya políticas públicas que no se corten cuando cambia un gobierno.

La iniciativa pide que este plan nacional se base en evidencia científica, tenga un presupuesto garantizado por ley y cuente con la participación de pacientes y equipos médicos en su diseño. También proponen fortalecer un registro nacional que brinde datos reales para saber dónde estamos parados y cómo evaluar los resultados. La experiencia en otros países demuestra que tener un plan bien aplicado permite detectar la enfermedad mucho antes, optimizar los recursos y bajar la mortalidad.

Para avanzar con esto, las organizaciones proponen una "hoja de ruta" para este año que incluye charlas, recolección de firmas y diálogo con las autoridades, invitando a todos a sumarse a través de la plataforma Change.org.

¿Por qué se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer?

El origen de este día especial se remonta al año 2000, cuando se propuso durante la Cumbre Mundial Contra el Cáncer en París. La idea, que tuvo el apoyo de la OMS y otros organismos internacionales, era fijar una fecha para que el mundo entero se una contra esta patología que hoy es la principal causa de muerte global. A lo largo del año existen otras fechas importantes, como el 15 de febrero para el cáncer infantil o en septiembre para la investigación, pero el 4 de febrero sigue siendo la cita clave para recordar que entender el cáncer como una experiencia única en cada individuo nos ayuda a dar una atención mucho más digna y humana.