Declaran emergencia fitosanitaria por el Picudo Rojo de las palmeras: cómo es y dónde es plaga

El Senasa declaró la emergencia fitosanitaria en la isla Martín García tras confirmar la presencia del Picudo Rojo, una plaga que destruye palmeras y obliga a controles urgentes.

En los últimos meses se encendieron las alertas sanitarias tras detectarse indicios de la presencia del Picudo Rojo de las Palmeras en la isla Martín García. A partir de una denuncia realizada en enero de este año, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró la emergencia fitosanitaria por el plazo de un año para contener la plaga.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 133/2026, publicada en el Boletín Oficial, y cuenta con la aprobación de la presidenta del organismo, María Beatriz Giraudo Gaviglio. Según lo establecido, la emergencia estará vigente hasta el 30 de junio de 2027 y alcanza a toda la superficie de la isla Martín García, perteneciente al partido de La Plata, en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a la normativa, en enero de 2026 se notificaron a través del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Sinavimo) daños compatibles con el Picudo Rojo de las Palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) en ejemplares de Phoenix canariensis, junto con la presencia de insectos en estado adulto y juvenil. Las muestras recolectadas fueron analizadas por la Dirección de Laboratorio Vegetal del Senasa, que confirmó la identificación de la plaga.

Hasta ahora, el estatus sanitario del Picudo Rojo en la Argentina era el de Plaga Cuarentenaria Ausente, lo que elevó la preocupación de las autoridades por su potencial impacto. Se trata de un insecto altamente destructivo que se aloja en el interior de las palmeras, debilitándolas progresivamente hasta provocar su muerte.

Con la declaración de la emergencia, se deberán aplicar de manera obligatoria políticas de prevención, vigilancia y control. La resolución también establece que funcionarios y responsables deberán denunciar de inmediato cualquier detección de ejemplares de la plaga (en estado de larva, pupa o adulto) o daños sospechosos, ya sea en oficinas del Senasa o a través de los canales habilitados por el organismo.

En ese marco, se puso en marcha un plan de contingencia y erradicación. Dado que actualmente no existen productos registrados en el país para el control específico de esta plaga, el Senasa autorizó de forma provisoria y excepcional, y hasta junio de 2027, el uso de determinados principios activos para tratamientos de endoterapia y exoterapia en palmeras.

Entre los productos habilitados se encuentran acetamiprid, benzoato de emamectina, carbaril, dimetoato, dinotefuram, fosmet, imidacloprid y tiametoxam. Su aplicación estará sujeta a condiciones estrictas, que incluyen la señalización de los ejemplares tratados, restricciones de reingreso a las zonas intervenidas y la prohibición de consumir los frutos de las palmeras sometidas a tratamiento.

Finalmente, la Dirección Nacional de Protección Vegetal del Senasa quedó facultada para prorrogar la emergencia, modificar el área afectada, actualizar los principios activos autorizados e implementar nuevas medidas con el objetivo de evitar la dispersión del Picudo Rojo de las Palmeras en el territorio nacional.

