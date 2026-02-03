Ingerir gaseosas y snacks podría ser tan riesgoso como fumar

Los autores explican que estos alimentos están diseñados para que se consuman en exceso, mediante publicidad intensa, precios bajos y disponibilidad masiva. Subrayan que la voluntad individual no alcanza para moderar su ingesta, igual que pasó con el tabaco décadas atrás.

663cd86ce9ff712d566c16af-1104x560 Investigadores de universidades internacionales afirman que gaseosas, snacks y ultraprocesados deberían tener regulaciones estrictas.

Medidas sugeridas

El estudio propone aplicar políticas similares a las implementadas contra el tabaco: advertencias claras en los envases, restricciones de publicidad, control de venta en escuelas y hospitales, y impuestos a los productos más dañinos. La idea es cambiar el entorno, no solo responsabilizar al consumidor.

Además, los investigadores señalan que las industrias de ultraprocesados han bloqueado intentos de regulación, al igual que ocurrió con el tabaco. Por eso, destacan que una respuesta de salud pública coordinada es necesaria a nivel nacional e internacional.

VL9_gWoio_1256x620__1 La idea es aplicar un modelo similar al que se utilizó contra los cigarrillos.

Aunque reconocen que no todos los ultraprocesados tienen el mismo riesgo, los expertos concluyen que la evidencia justifica políticas de alto impacto, para frenar lo que llaman una epidemia de enfermedades prevenibles asociadas a la alimentación industrial.