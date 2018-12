Google se suma a los festejos por Año Nuevo con un divertido doodle

Posee dos elefantes morados que se están preparando para recibir el 2019 a solo cinco minutos que el reloj marque la medianoche del primero de enero.

Los simpáticos animales inflan globos para decorar el salón donde festejarán la llegada del nuevo año.

"A las doce de la noche, sale lo viejo y entra lo nuevo", dice el equipo de doodles de Google en su blog. "Cantaremos esa canción 'Should old acquaintance be forgot', pero no hay necesidad de preocuparse por nuestros amigos morados. Los elefantes nunca olvidan", agregan.

