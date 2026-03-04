La plataforma de Streaming "Twitch" eligió un juego de cocina para su torneo del Día de la Mujer

La presentación, programada para el 8 de marzo bajo el nombre "Women’s Guild United", busca reunir a creadoras y streamers destacadas para visibilizar su participación en la industria del gaming pero, a pesar de esto, el foco dejó de estar en la competencia y pasó a centrarse en el mensaje simbólico que transmite seleccionar un juego de cocina en una fecha vinculada a la igualdad de género.

La controversia no apunta a la calidad del título. Overcooked 2 es un juego reconocido por su dinámica caótica, su propuesta cooperativa y su fuerte componente competitivo en entornos casuales, el debate gira en torno al contexto. Para parte de la comunidad, la efeméride exigía una elección que evitara asociaciones sensibles o lecturas estereotipadas.

Overcooked_2_screenshot

En plataformas como X e Instagram, el anuncio acumuló miles de interacciones en pocas horas y las posiciones se dividieron entre quienes consideran que la crítica es desmedida y los que sostienen que una empresa del tamaño de Twitch debe anticipar el impacto cultural de sus decisiones, especialmente en fechas con carga simbólica.

La discusión se da en un momento en que Twitch intenta consolidar su imagen como espacio inclusivo. En los últimos años reforzó herramientas de moderación, endureció políticas contra el acoso y promovió iniciativas para ampliar la presencia femenina en transmisiones y torneos. El evento del 8M forma parte de esa estrategia de posicionamiento.

Twitch rivlas

En la edición anterior del torneo se realizó con Party Animals, un título party competitivo sin una carga temática asociada a roles tradicionales. Aquella propuesta tuvo buena recepción y sentó un precedente que, según parte de la comunidad, este año no se replicó con la misma sensibilidad.

Hasta el momento, Twitch no modificó la programación del torneo. La polémica vuelve a poner en evidencia la tensión entre entretenimiento y representación en la industria del streaming, donde cada decisión editorial puede leerse en clave cultural y política, especialmente en fechas como el 8 de marzo.