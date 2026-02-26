Inteligencia Artificial: cómo los "Ray-Ban Meta" ayudan a personas con discapacidad visual en su vida diaria

El sistema combina cámara, micrófonos y procesamiento basado en IA. Cuando la usuaria activa la función por voz, el dispositivo captura imágenes del entorno y genera descripciones auditivas casi instantáneas, lo que facilita la identificación de colores, objetos o referencias espaciales.

Según testimonios, a los usuarios le da la posibilidad de formular preguntas directas y recibir respuestas contextuales, lo que reduce su dependencia de terceros en actividades básicas. También se destaca que el equipo funciona como auricular, lo que permite escuchar música e interactuar con el asistente integrado desde el mismo dispositivo.

Especialistas en accesibilidad digital señalan que la integración de asistentes visuales contextuales en hardware portátil amplía el alcance de estas herramientas, que ya no dependen exclusivamente de apps desde el celular. La posibilidad de operar sin mirar una pantalla representa un cambio relevante para usuarios con limitaciones visuales severas.

Chica Brasileña Julia fue una chica Brasileña que se hizo viral por contar como los anteojos la ayudaban en su dia a dia. (Foto: Redes)

En redes sociales, varias publicaciones de personas mostrando su dia a dia con los anteojos, generaron miles de interacciones y comentarios que destacaron el potencial de la inteligencia artificial aplicada a necesidades concretas. Varios usuarios subrayaron que este tipo de desarrollos muestra un enfoque funcional de la innovación tecnológica.

Pese al avance, persisten desafíos vinculados al costo, la disponibilidad regional y la adaptación cultural de estos dispositivos. Sin embargo, el caso volvió a poner en agenda el papel de la IA como herramienta de inclusión y autonomía, en un mercado donde las soluciones de asistencia comienzan a consolidarse como parte del ecosistema tecnológico de consumo.