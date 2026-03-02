Jorge Macri: "La Ciudad del caos, el desorden y el vale todo se terminó"

"La ciudad del caos, del vale todo y del desorden se terminó. Ahora hay más libertad y más orden. El estilo de vida de los porteños es que queremos vivir en paz. No queremos vivir como en lo peor del conurbano", dijo, y subrayó: "No queremos ser rehenes de nadie. Por eso, ya no hay espacios para minorías violentas que rompen las reglas de convivencia".

Macri afirmó que las políticas de su gestión se basan en recuperar el orden sin resignar libertades, combatiendo las prácticas que vulneran la convivencia, como los cortes de calle, piquetes, tomas y usurpaciones.

MACRI 2

“La inmensa mayoría de los porteños sigue eligiendo más libertad y más orden. Voy a luchar sin descanso contra los enemigos de un estilo de vida, el estilo de vida de los porteños, que queremos vivir tranquilos, con progreso y en paz. No queremos vivir como en lo peor del conurbano. No queremos ser rehenes de nadie, ni de los que cortan la calle, ni de los piquetes, ni de los que invaden veredas o plazas, ni de los delincuentes. Acá ya no hay espacio para minorías violentas que rompen las reglas de convivencia. Esto lo tengo claro desde el primer día que asumí y por eso elegí defender a esa mayoría silenciosa, respetuosa de la ley, que se sentía impotente viendo la 9 de julio todos los días cortadas”, comenzó Macri.

En la misma línea, señaló que los manteros, los acampes, las ranchadas y las casas tomadas ya no son parte de la Ciudad gracias a su conducción, a pesar de que eso “incomode y genere la resistencia de quienes prefieren que nada cambie”.

Asimismo, remarcó que desde que asumió “se recuperaron los principios básicos de convivencia”, y la propiedad privada “se respeta”: “No nos exime de otras discusiones difíciles que estamos dispuestos a dar, sin eufemismos ni romanticismos”, agregó.

“En estos dos años intercambié más de 15.000 mensajes personales con vecinos, con llamadas y tuvimos con el equipo de gobierno más de 350 reuniones en cada barrio de la ciudad. Escuchamos a todos sus críticas, propuestas, ideas, porque parte de gobernar es eso, escuchar, revisar y mejorar. Y cuando los vecinos plantean un problema concreto, actuamos. Señores legisladores, hoy les traigo algunas de esas demandas que no son de un Gobierno, sino de miles, millones de vecinos y que requieren de un trabajo conjunto entre la legislatura, el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial. A pesar de nuestras diferencias, nos debería unir el mismo objetivo, trabajar por y para los vecinos de la ciudad más linda del mundo. Esa voluntad quedó reflejada en la aprobación del presupuesto 2026”, manifestó el jefe de Gobierno.

El discurso detalló una lista de “10 decisiones” tomadas por la gestión. En este tópico, denió prioridades en seguridad (“sumamos 4.000 policías, bajamos todos los delitos”, con mínimos históricos en robos y homicidios), respaldo a la fuerza policial, y una ampliación tecnológica en vigilancia: 17 mil cámaras cubren ahora el 82% de la ciudad.

La agenda educativa incluyó el Plan Estratégico Buenos Aires Aprende, y la apertura de la Escuela Estación Buenos Aires, primera escuela modelo bilingüe y tecnológica, que integra Inteligencia Artificial y blockchain en su currícula, con “dieciséis horas semanales de inglés y aprendizaje de programación y robótica desde primer grado”. A esto sumó la acreditación internacional de 7.000 docentes en Google Gemini y la apertura del centro TUMO para formación tecnológica, que ya reúne más de 5.500 estudiantes.

En salud, el funcionario resaltó “la inversión más grande de la historia”, el récord de “aumento de un 30% en la oferta de turnos y 25% en cirugías programadas”.

Por otro lado, se refrió al acuerdo con el Gobierno Nacional para la transferencia de competencias laborales y la puesta en funcionamiento de propio fuero laboral de la Ciudad, que señaló como “un paso más para consolidar nuestra autonomía”.

También informó que están avanzando con la implementación de un sistema para que los porteños puedan resolver “los conflictos laborales de manera moderna y ágil” y le agradeció a toda la Legislatura por dicha aprobación.

MACRI 3

En otro orden, se refirió a la importancia de “generar las condiciones para que el privado crezca e invierta”, con el objetivo de que pueda “competir, agregar valor y generar empleo” y destacó que con más inversión privada la Ciudad “seguirá creciendo”.

Por otra parte, nombró la importancia de las leyes de salud mental y destacó el trabajo que realizan, desde su gestión, con la asistencia de las personas en situación de calle, a las que también ayudan ante el consumo problemático y adicciones. En ese mismo plano, le pidió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que cumpla su parte porque “hay una ley la obliga a tener paradores”, debido a que 7 de cada 10 personas que están en la calle vienen del Conurbano.

Para finalizar, recordó que el Gobierno Nacional debe cumplir con el pago de la coparticipación de una deuda generada “por el gobierno kirchnerista” y que aún se mantiene con los porteños; asimismo, expresó que su gestión “apoyó y apoya” a Javier Milei “en su objetivo de ordenar la macroeconomía y las cuentas públicas”, sin embargo, ese acompañamiento “nunca les hizo retroceder en el planteo por los fondos que pertenecen a los porteños”.